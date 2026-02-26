© Foto: Chris Carlson - APDavid Tepper ist eigentlich dafür bekannt, dass er ruhig zu Werke geht und sich selten öffentlich äußert. Doch jetzt scheint dem Starinvestor bei Whirlpool endgültig der Kragen geplatzt zu sein.Der US-Haushaltsgerätehersteller Whirlpool hat diese Woche mit einer umfangreichen Kapitalmaßnahme für Unruhe unter Investoren gesorgt - und einen seiner prominentesten Aktionäre offen gegen sich aufgebracht. Am Mittwochmorgen teilte das Unternehmen mit, rund 6,9 Millionen neue Aktien zu einem Preis von 69 Dollar platziert zu haben. Der Erlös: etwa 475 Millionen Dollar. Zusätzlich begab der Konzern dreijährige Pflichtwandel-Vorzugsaktien im Volumen von 525 Millionen Dollar mit einem Kupon von 8,5 …Den vollständigen Artikel lesen
