Ravensburg (ots) -Wie gelingt konstruktive Zusammenarbeit in Zeiten von Fachkräftemangel, Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz und wachsender Komplexität? Mit dieser Leitfrage starten die KONSTRUKTIVA Tage 2026 vom 20. bis 22. Mai 2026 in Ravensburg. Veranstalter ist die Akademie für Konstruktivität. Der dreitägige Kongress richtet sich an Personalentwickler:innen, HR-Expert:innen, Unternehmer:innen und Führungskräfte, die Zusammenarbeit wirksam und zukunftsfähig gestalten wollen. Veranstaltungsorte sind das Konzerthaus Ravensburg sowie weitere Locations in Ravensburg.Informationen: www.konstruktiva.infoHöhepunkt der Veranstaltung ist der Impulsabend am 21. Mai 2026 im Konzerthaus Ravensburg. Als Hauptredner spricht Prof. Dr. Carsten C. Schermuly, einer der führenden Experten für Empowerment, Führung und verantwortungsvollen Umgang mit Macht im deutschsprachigen Raum. Unter dem Titel "Macht ohne Furcht und Tadel - Die Psychologie der Macht verstehen und verantwortungsvoll nutzen" zeigt Schermuly auf, warum Macht in Organisationen unvermeidbar ist und weshalb ihre Qualität maßgeblich über Kultur, Vertrauen und Leistungsfähigkeit entscheidet. Seine wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse verbinden psychologische Forschung mit konkreter Führungspraxis. Dabei wird deutlich: Richtig eingesetzt schafft Macht Klarheit, Wirksamkeit und Innovationskraft, während Machtmissbrauch Motivation und Zusammenarbeit untergräbt. Der Abend verbindet Vortrag, Fragerunde und Networking und richtet sich an Führungskräfte sowie Verantwortliche aus Unternehmen, Organisationen und Wissenschaft.Bereits am Mittwoch, 20. Mai 2026, startet der Kongress mit dem Co-Creation-Zukunftstag von 9:30 bis 16:00 Uhr in Ravensburg. In moderierten Impulsräumen kommen HR-Verantwortliche und Führungskräfte zusammen, um zentrale Fragen der Arbeitswelt dialogisch zu bearbeiten. Themen und Methoden können von den Teilnehmenden selbst eingebracht und priorisiert werden. Im Mittelpunkt stehen zukunftsfähige Formen der Zusammenarbeit, das Zusammenspiel von Selbstorganisation und klaren Strukturen, der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Teams sowie Fragen der Fachkräftesicherung und Veränderungsprozesse. Best-Practice-Impulse und parallele Sessions schaffen Raum für Austausch, Kooperation und neue Lösungsdynamik.Am Freitag, 22. Mai 2026, folgt von 8:30 bis 16:30 Uhr im Ochsen Hotel am Mehlsack in Ravensburg der Leadership-Vertiefungstag mit Prof. Dr. Schermuly. Das exklusive Seminar richtet sich an Führungskräfte und HR-Verantwortliche, die Macht und Empowerment nicht nur verstehen, sondern konkret im Führungsalltag umsetzen möchten. Behandelt werden unter anderem eigene Machtmotive und deren Wirkung, psychologisches Empowerment, ein empowerment-orientierter Führungsstil sowie individuelles Empowerment-Feedback im Vergleich mit einer Normstichprobe. Konkrete Transferstrategien unterstützen die Umsetzung in der eigenen Organisation. Eine zusätzliche Online-Transfersession dient der nachhaltigen Verankerung der Inhalte im Unternehmensalltag.Die KONSTRUKTIVA bietet eine Plattform für Austausch, Inspiration und Vernetzung in der konstruktiven Personal- und Organisationsentwicklung. Ziel ist es, Führungskräfte und Personalverantwortliche dabei zu unterstützen, zukunftsfähige Formen der Zusammenarbeit über Organisationsgrenzen hinweg zu entwickeln. "Macht, Führung und Zusammenarbeit stehen in einem neuen Spannungsfeld. Wir brauchen Räume, in denen Verantwortungsträger Orientierung gewinnen und gemeinsam tragfähige Lösungen entwickeln können", erklärt Thomas Grenz, Gründer der Akademie für Konstruktivität.Veranstalter der KONSTRUKTIVA Tage 2026 ist die Akademie für Konstruktivität, Hauptpartner ist bwcon.Weitere Informationen und Anmeldung unter www.konstruktiva.infoPressekontakt:Akademie für KonstruktivitätThomas GrenzSchussenstr. 688212 RavensburgTelefon: +49 (0)751 76424810E-Mail: info@af-konstruktivitaet.deWebsite: www.af-konstruktivitaet.deOriginal-Content von: Akademie für Konstruktivität, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100103427/100938650