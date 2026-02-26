Bad Wimpfen (ots) -Die Temperaturen steigen Tag für Tag, die Sonne lacht vom Himmel und die Menschen zieht es nach draußen: Passend zum Start in den Frühling eröffnet Lidl in Deutschland offiziell die Eissaison und reduziert ab sofort dauerhaft die Preise für zahlreiche Eiscreme-Artikel der beliebten Eigenmarke Bon Gelati. Ob für den gemütlichen Serienabend auf der Couch oder als süße Vorfreude auf die wärmeren Tage - der Preisführer hält sein Versprechen und entlastet wieder als erster auf dem Markt die Verbraucher bei ihrem Einkauf.Besonders bei den beliebten Klassikern sparen Kunden künftig noch mehr: So sinkt beispielsweise der Preis für das Bon Gelati Mini Mix Eis (z. B. Classic, 12 x 50 Milliliter) um rund 14 Prozent. Mit dem Bon Gelati Stieleis (zum Beispiel Mandel, 6 x 120 Milliliter) für 3,59 Euro (Grundpreis: 4,99 Euro/ 1 Liter) statt bisher 3,99 Euro und den Bon Gelati Waffeltüten für günstige 1,99 Euro (Grundpreis: 2,76 Euro/ 1 Liter) sind zahlreiche Eiscreme-Produkte ebenfalls dauerhaft im Preis gesenkt. Auch für den großen Familien-Vorrat bietet Lidl Sparvorteile, wie das Bon Gelati Vanilleeis in der 2.500-Milliliter-Packung für 3,29 Euro (Grundpreis: 1,32 Euro/ 1 Liter) statt bisher 3,49 Euro zeigt.Verbrauchervotum bestätigt: Lidl ist Deutschlands PreisfavoritDie großangelegte Untersuchung "Deutschlands Preisfavoriten 2026" von Service Value und der WirtschaftsWoche¹ belegt eindrucksvoll, dass Lidl für die Menschen in Deutschland die erste Adresse für preisbewusstes Einkaufen bleibt. Über 250.000 Kunden haben Lidl zum Gewinner im Branchenvergleich mit sieben weiteren Lebensmitteldiscountern gewählt. Mit einer Gesamtbewertung von 2,29 erhielt der Frische-Discounter zugleich zum zweiten Mal in Folge die beste Bewertung unter mehr als 1.850 untersuchten Unternehmen und ist damit Gesamtsieger. Das Ergebnis belegt, dass Lidl aufgrund der Preisgünstigkeit seiner Leistungen und Produkte der Favorit der Verbraucher ist.Diese Produkte sind ab sofort deutschlandweit in allen Lidl-Filialen deutlich günstiger:- Bon Gelati Stieleis Classic, 6 x 120 Milliliter, neu 3,59 Euro (Grundpreis: 4,99 Euro/ 1 Liter) statt 3,99 Euro- Bon Gelati Stieleis Mandel mit weißer Schokolade, 6 x 120 Milliliter, neu 3,59 Euro (Grundpreis: 4,99 Euro/ 1 Liter) statt 3,99 Euro- Bon Gelati Stieleis Raspberry, 6 x 120 Milliliter, neu 3,59 Euro (Grundpreis: 4,99 Euro/ 1 Liter) statt 3,99 Euro- Bon Gelati Stieleis Mandel, 6 x 120 Milliliter, neu 3,59 Euro (Grundpreis: 4,99 Euro/ 1 Liter) statt 3,99 Euro- Bon Gelati Mini Mix Eis Classic, 12 x 50 Milliliter, neu 2,99 Euro (Grundpreis: 4,99 Euro/ 1 Liter) statt 3,49 Euro- Bon Gelati Mini Mix Eis Mandel, 12 x 50 Milliliter, neu 2,99 Euro (Grundpreis: 4,99 Euro/ 1 Liter) statt 3,49 Euro- Bon Gelati Mini Mix Eis Mandel weiße Schokolade, 12 x 50 Milliliter, neu 2,99 Euro (Grundpreis: 4,99 Euro/ 1 Liter) statt 3,49 Euro- Bon Gelati Vanilleeis (Bourbon-Vanilleextrakt), 2.500 Milliliter, neu 3,29 Euro (Grundpreis: 1,32 Euro/ 1 Liter) statt 3,49 Euro- Bon Gelati Waffeltüten Schoko-Vanille, 6 x 120 Milliliter, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 2,77 Euro/ 1 Liter) statt 2,19 Euro- Bon Gelati Waffeltüten Vanille, 6 x 120 Milliliter, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 2,77 Euro/ 1 Liter) statt 2,19 Euro- Bon Gelati Waffeltüten Haselnuss, 6 x 120 Milliliter, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 2,77 Euro/ 1 Liter) statt 2,19 Euro- Bon Gelati Eisschalen Walnuss, 1.000 Milliliter, neu 1,89 Euro (Grundpreis: 1,89 Euro/ 1 Liter) statt 1,99 Euro- Bon Gelati Eisschalen Vanille, 1.000 Milliliter, neu 1,89 Euro (Grundpreis: 1,89 Euro/ 1 Liter) statt 1,99 Euro- Bon Gelati Eisschalen Chocolate Chip, 1.000 Milliliter, neu 1,89 Euro (Grundpreis: 1,89 Euro/ 1 Liter) statt 1,99 EuroWeitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).¹Die ServiceValue GmbH hat in Kooperation mit der WirtschaftsWoche mit der Studie "Deutschlands Preisfavoriten 2026" Verbraucher im November und Dezember 2025 über ein Online-Access-Panel danach befragt, welche der genannten Unternehmen aus verschiedenen Branchen sie auf Grund der Preisgünstigkeit ihrer Leistungen und Produkte bevorzugen. Insgesamt wurden mehr als 250.000 Verbraucherurteile zu 1.853 Unternehmen aus 110 Branchen ausgewertet. Lidl hat aufgrund des besten Ergebnisses in der Branche "Lebensmittel-Discounter" die Auszeichnung "HÖCHSTE Empfehlung" erhalten und ist damit auch zum zweiten Mal in Folge als Gesamtsieger aus der Studie hervorgegangen. Ergebnisse und weitere Informationen unter https://ots.de/kxfmpz sowie zur Vorjahresstudie unter https://ots.de/aidgvePressekontakt:Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6224140