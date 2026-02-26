Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 26.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Winzig bewertet - und jetzt startet die heiße Phase mit Trigger-Fahrplan 2026
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
26.02.2026 06:45 Uhr
233 Leser
Artikel bewerten:
(0)

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 26. Februar

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 26. Februar 

=== 
*** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
     Base Rate 
     PROGNOSE: 2,50% 
     zuvor:  2,50% 
  05:00 DE/Adtran Networks SE, Jahresergebnis 
*** 06:30 DE/Hensoldt AG, vorläufiges Jahresergebnis 
     (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 06:45 FR/Axa SA, Jahresergebnis (11:00 PK; 09:00 Analystenkonferenz) 
*** 06:55 DE/Kion Group AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 
*** 07:00 DE/Allianz SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Jahresergebnis 
     (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 NL/ING Groep NV, Geschäftsbericht 
  07:00 DE/Hamborner Reit AG, vorläufiges Jahresergebnis 
     (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Jahresergebnis 
     (11:00 BI-PK; 09:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Aixtron SE, Jahresergebnis (15:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Munich Re, Jahresergebnis (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Scout24 SE, Jahresergebnis (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Jahresergebnis 
     (08:30 Analysten- und Pressekonferenz) 
  07:30 DE/Baader Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis 
  07:30 DE/Befesa SA, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 FR/Bouygues SA, Jahresergebnis 
*** 07:45 IT/Eni SpA, vorläufiges Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Flatexdegiro AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 PK) 
*** 08:00 DE/Puma SE, Jahresergebnis (09:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz) 
  08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), vorläufiges Jahresergebnis 
  08:00 GB/Rolls-Royce plc, Jahresergebnis 
*** 08:00 NL/Stellantis NV, Jahresergebnis 
*** 09:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und 
     Währungsausschuss des EP 
*** 10:00 DE/Freenet AG, Telefonkonferenz zum vorläufigen Jahresergebnis 
*** 10:00 DE/Siemens Energy AG, HV 
  10:00 DE/Douglas AG, HV 
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Januar 
     Geldmenge M3 
     PROGNOSE:   +2,9% gg Vj 
     zuvor:    +2,8% gg Vj 
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Februar 
     Wirtschaftsstimmung Eurozone 
     PROGNOSE:   99,8 
     zuvor:    99,4 
     Industrievertrauen Eurozone 
     PROGNOSE:   -6,1 
     zuvor:    -6,8 
     Verbrauchervertrauen Eurozone 
     PROGNOSE:     -12,2 
     Vorabschätzung:  -12,2 
     zuvor:      -12,4 
  11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Februar 
*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, ausführliches Jahresergebnis 
*** 12:00 EU/EZB, Jahresabschluss 2025 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 215.000 
     zuvor:  206.000 
  15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung 
     von Brent und WTI 
  16:00 US/Fed-Vize-Chairwoman Bowman Anhörung in Bankenausschuss des Senats 
  18:05 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis 
 
***   - DE/SAP SE, Geschäftsbericht 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2026 00:11 ET (05:11 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die nächste Versorgerwelle Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.