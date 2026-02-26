© Foto: Dall-ETrotz eines positiven Quartalsberichts verliert die Snowflake-Aktie an Schwung. Analystenprognosen werden übertroffen, doch die hohe Bewertung und KI-Bedenken belasten den Kurs. Die Hintergründe. Die Aktie von Snowflake ist nach der Bekanntgabe der Geschäftszahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahrs 2026 gefallen, obwohl das Unternehmen die Prognosen der Wall Street übertroffen hatte. Nach einem anfänglichen Anstieg von fünf Prozent fiel der Kurs im nachbörslichen Handel um bis zu 2,6 Prozent. Snowflake, ein Anbieter von Lösungen für Data Warehousing und Cloud-Datenmanagement, meldete für das vierte Quartal einen bereinigten Gewinn von 32 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 1,28 …Den vollständigen Artikel lesen
