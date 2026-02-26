Der anhaltende globale Rüstungsboom hat Hensoldt 2025 kräftig Rückenwind verliehen. Der Radarspezialist aus dem MDAX verbuchte einen historischen Auftragseingang und steigerte zugleich die operative Ertragskraft deutlich. Wie das Unternehmen am Donnerstag am Firmensitz in Taufkirchen mitteilte, summierten sich die Bestellungen bis Jahresende auf rund 4,7 Milliarden Euro - ein Sprung um beeindruckende 62 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Auch auf der Umsatzseite setzte sich das Wachstum fort: Die Erlöse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
