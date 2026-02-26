DJ Hensoldt mit starkem Auftragseingang 2025 und optimistischer Prognose

DOW JONES--Hensoldt hat auch im vergangenen Jahr von der starken Nachfrage nach Rüstungselektronik profitiert und das operative Ergebnis etwas stärker erhöht als den Umsatz. Der Auftragseingang wuchs sogar mit einem Plus von knapp zwei Drittel deutlich überproportional. Daher zeigt sich der im MDAX notierte Konzern optimistisch für das neue Jahr. "Ein Auftragseingang auf Rekordniveau und ein deutlich gestiegener Auftragsbestand geben uns hohe Planungssicherheit", wird CFO Christian Ladurner in der Mitteilung zitiert.

Der süddeutsche Rüstungszulieferer steigerte seine Einnahmen 2025 laut Mitteilung um knapp 10 Prozent auf 2,455 Milliarden Euro. Wie das Unternehmen weiter mitteilte, kletterte der Auftragseingang um 62 Prozent auf 4,710 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA stieg auf 452 Millionen von 405 Millionen Euro. Die entsprechende Marge stieg auf 18,4 von 18,1 Prozent.

Im November hatte das Unternehmen für 2025 einen Umsatz von etwa 2,5 Milliarden Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von 18 Prozent oder höher in Aussicht gestellt.

Als Dividende für das abgelaufene Jahr will Hensoldt 0,55 Euro je Anteil auszahlen, das sind 0,05 Euro mehr als im Jahr zuvor. Analysten hatten im Mittel bisher mit 0,59 Euro je Anteil gerechnet.

Für das Gesamtjahr 2026 rechnet der Konzern mit einem Konzernumsatz von etwa 2,750 Milliarden Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge soll bei 18,5 bis 19 Prozent liegen. Die Book-to-Bill-Verhältnis wird weiter zwischen 1,5x bis 2,0x (2025: 1,9x) erwartet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2026 00:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.