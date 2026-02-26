EQS-News: NFON AG
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
NFON AG mit stabilem Wachstum im Jahr 2025 - KI-Lösungen als Wachstumstreiber im Portfolio
München, 26. Februar 2026 - Die NFON AG, ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen, veröffentlicht die vorläufigen, ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2025. Das Unternehmen wuchs stabil in einem anspruchsvollen und sich dynamisch verändernden Marktumfeld. Der Konzernumsatz stieg moderat um 2,0 % auf 89,1 Mio. EUR (2024: 87,3 Mio. EUR). Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) nahm um 2,4 % auf 12,6 Mio. EUR zu und lag damit leicht über der Ergebnisprognose vom 19. November 2025. Treiber waren eine verbesserte operative Ergebnisqualität sowie eine disziplinierte Kostenentwicklung. Während das bereinigte EBITDA vor allem von operativen Verbesserungen profitierte, wurde das Umsatzwachstum insbesondere durch den Umsatzbeitrag aus der Akquisition der botario GmbH unterstützt.
1 In den Tabellen können Rundungsdifferenzen auftreten.
NFON ist ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) verfügt über neun Niederlassungen und arbeitet mit über 3.000 Partnern zusammen. Täglich unterstützt NFON rund 55.000 Unternehmenskunden in Europa mit intuitiven Kommunikationslösungen, die ihre Geschäftstätigkeit effizienter und flexibler gestalten. Als lizenziertes Telekommunikationsunternehmen ist NFON in 15 europäischen Ländern aktiv.
Als langfristiger Partner für den Mittelstand vereint NFON technologische Innovation mit anwenderfreundlichen und effizienten Businesskommunikationslösungen. Mit KI-gestützten Technologien und operativer Exzellenz ermöglicht NFON Unternehmen, das volle Potenzial künstlicher Intelligenz zu nutzen - für optimierte Prozesse, präzisierte Kundeninteraktionen und neue Wachstumschancen.
Mit dem Kernprodukt, der smarten Cloud-Kommunikationsplattform, bietet NFON unkomplizierte Sprachanrufe, einfache Videokonferenzen und nahtlose Integration von CRM- und Collaboration-Tools für kleine und mittlere Unternehmen. Sämtliche Cloud-Services von NFON werden in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland betrieben, deren Energiebedarf zu 100 % aus erneuerbaren Energien gedeckt wird.
http://www.nfon.com/
26.02.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|NFON AG
|Zielstattstr. 36
|81379 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 453 00 0
|E-Mail:
|ir-info@nfon.com
|Internet:
|https://corporate.nfon.com
|ISIN:
|DE000A0N4N52
|WKN:
|A0N4N5
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2281586
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
