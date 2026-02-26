EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Kooperation/Vereinbarung

Eckert & Ziegler kooperiert mit Molecular Partners bei der Entwicklung von Radio-DARPin-Therapeutika



26.02.2026 / 07:00 CET/CEST

Berlin, Deutschland, 26. Februar 2026. Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) und Molecular Partners AG gaben heute die Zusammenarbeit in der Entwicklung und zukünftigen Herstellung von radioaktiv markierten Therapeutika (Radio-DARPins) bekannt, welche die proprietäre DARPin-Technologieplattform (Designed Ankyrin Repeat Protein) von Molecular Partners nutzen.



Im Rahmen der Vereinbarung wird Eckert & Ziegler Molecular Partners mit einem umfassenden Leistungsspektrum bei der Entwicklung der Radio-DARPins auf Basis von Actinium-225 und Lutetium-177 unterstützen. Diese haben großes Potenzial für die Behandlung verschiedener Krebsarten. Für die Zusammenarbeit werden die hochmodernen Labore von Eckert & Ziegler genutzt, darunter auch ein neu eingerichtetes Entwicklungslabor in Berlin. Dank der sorgfältig ausgewählten und aufeinander abgestimmten technischen Ausstattung bietet es ideale Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Radiopharmazeutika auf Basis von Alpha-Strahlern.



DARPin-Moleküle sind eine neuartige Klasse von speziell entwickelten Proteinen. Ihre Struktur und ihre günstigen pharmakokinetischen Eigenschaften machen sie zu einem vielversprechenden Träger für die Entwicklung zielgerichteter Radiopharmazeutika, die bislang ungedeckte medizinische Bedarfslücken adressieren könnten.



"Die Unterstützung hochinnovativer Unternehmen wie Molecular Partners bei der Entwicklung ihrer vielversprechenden Technologieplattformen ist ein wichtiges Ziel unserer Gruppe", sagte Dr. Harald Hasselmann, CEO von Eckert & Ziegler. "Durch die Bündelung unserer Expertise in den Bereichen Isotope, Radiochemie und Entwicklung mit den Innovationen unserer Partner können Patienten weltweit in Zukunft von neuen Behandlungsmethoden profitieren."



Die Zusammenarbeit festigt die Position von Eckert & Ziegler als bevorzugter Partner für Unternehmen, die innovative radiopharmazeutische Plattformen entwickeln. Sie unterstreicht darüber hinaus die Rolle des Unternehmens in der Förderung des wachstumsstarken Ökosystems der Radiopharmazie, von der frühen Entwicklung über die klinische Versorgung bis hin zur Vermarktung.



Über Eckert & Ziegler

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen.



Über Molecular Partners AG

Molecular Partners AG (SIX: MOLN, NASDAQ: MOLN) ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das eine neuartige Klasse von Proteinwirkstoffen, sogenannte DARPin-Therapeutika, für medizinische Anwendungen entwickelt, die mit anderen Behandlungsmethoden nicht ohne Weiteres zu bewältigen sind. Molecular Partners nutzt die Schlüsseleigenschaften von DARPins, um differenzierte Therapeutika für Krebspatienten zu entwickeln, darunter zielgerichtete Radiopharmazeutika und neue Immunzell-Aktivatoren. Das Unternehmen verfolgt eigene Programme in verschiedenen Stadien der präklinischen und klinischen Entwicklung sowie Programme, die in Zusammenarbeit mit führenden Pharmaunternehmen und akademischen Zentren entwickelt wurden. Molecular Partners wurde 2004 gegründet und unterhält Niederlassungen in Zürich (Schweiz) und Concord (Massachusetts, USA). Weitere Informationen finden Sie unter www.molecularpartners.com sowie auf LinkedIn und Twitter / X @MolecularPrtnrs.



Kontakt

Eckert & Ziegler SE

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin, Germany

Jan Schöpflin, Marketing / Karolin Riehle, Investor Relations

jan.schoepflin@ezag.de / karolin.riehle@ezag.de

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138; www.ezag.de



Molecular Partners

Seth Lewis, SVP Investor Relations & Strategy

Concord, Massachusetts, U.S.

seth.lewis@molecularpartners.com

Tel: +1 781 420 2361



Laura Jeanbart, PhD, Head of Portfolio Management & Communications

Zurich-Schlieren, Switzerland

laura.jeanbart@molecularpartners.com

Tel: +41 44 575 19 35



