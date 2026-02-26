EQS-News: Eckert & Ziegler SE
Berlin, Deutschland, 26. Februar 2026. Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) und Molecular Partners AG gaben heute die Zusammenarbeit in der Entwicklung und zukünftigen Herstellung von radioaktiv markierten Therapeutika (Radio-DARPins) bekannt, welche die proprietäre DARPin-Technologieplattform (Designed Ankyrin Repeat Protein) von Molecular Partners nutzen.
Über Eckert & Ziegler
Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.
Wir helfen zu heilen.
Über Molecular Partners AG
Molecular Partners AG (SIX: MOLN, NASDAQ: MOLN) ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das eine neuartige Klasse von Proteinwirkstoffen, sogenannte DARPin-Therapeutika, für medizinische Anwendungen entwickelt, die mit anderen Behandlungsmethoden nicht ohne Weiteres zu bewältigen sind. Molecular Partners nutzt die Schlüsseleigenschaften von DARPins, um differenzierte Therapeutika für Krebspatienten zu entwickeln, darunter zielgerichtete Radiopharmazeutika und neue Immunzell-Aktivatoren. Das Unternehmen verfolgt eigene Programme in verschiedenen Stadien der präklinischen und klinischen Entwicklung sowie Programme, die in Zusammenarbeit mit führenden Pharmaunternehmen und akademischen Zentren entwickelt wurden. Molecular Partners wurde 2004 gegründet und unterhält Niederlassungen in Zürich (Schweiz) und Concord (Massachusetts, USA). Weitere Informationen finden Sie unter www.molecularpartners.com sowie auf LinkedIn und Twitter / X @MolecularPrtnrs.
Kontakt
Eckert & Ziegler SE
Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin, Germany
Jan Schöpflin, Marketing / Karolin Riehle, Investor Relations
jan.schoepflin@ezag.de / karolin.riehle@ezag.de
Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138; www.ezag.de
Molecular Partners
Seth Lewis, SVP Investor Relations & Strategy
Concord, Massachusetts, U.S.
seth.lewis@molecularpartners.com
Tel: +1 781 420 2361
Laura Jeanbart, PhD, Head of Portfolio Management & Communications
Zurich-Schlieren, Switzerland
laura.jeanbart@molecularpartners.com
Tel: +41 44 575 19 35
