Die Emmi Gruppe erzielte in einem anspruchsvollen Marktumfeld ein gutes Jahresergebnis, das ihre konsequent verfolgte Wachstumsstrategie und Widerstandsfähigkeit bestätigt. Ausschlaggebend dafür sind die ausgewogene geografische Präsenz in dynamischen Wachstumsmärkten sowie die starke Positionierung in attraktiven Nischen mit innovativen, auf relevante Kunden- und Konsumentenbedürfnisse ausgerichteten Konzepten. Emmi ist mit ihren innovativen Premium-Milchprodukten und Premium-Desserts einzigartig im Sweetspot der globalen Megatrends Gesundheit und Genuss positioniert, um beide gezielt zu bedienen.
Die Emmi Gruppe treibt ihre Internationalisierungsstrategie konsequent voran und stärkt ihr Dessertgeschäft mit einer Arrondierungsakquisition. Mit der Übernahme der B Corp-zertifizierten The English Cheesecake Company, eine der beliebtesten Premium-Cheesecake-Marken im britischen Detailhandel, wurde das Dessertportfolio gezielt um ein weiteres Wachstumsfeld erweitert.
Die Emmi Gruppe hat ihr Portfolio seit jeher nah an den Bedürfnissen der Konsumentinnen und Konsumenten ausgerichtet und sich durch eine hohe Innovationskraft ausgezeichnet. Gesundheit und Genuss zählen zu den prägenden globalen Konsumenten-Megatrends. Mit ihrem innovativen Milchprodukteportfolio und einem starken Dessertgeschäft ist Emmi einzigartig positioniert, um beide Trends gezielt zu bedienen.
Die Emmi Gruppe übernimmt Verantwortung für Gesellschaft, Mensch und Umwelt und verankert Nachhaltigkeit in ihrer Unternehmensstrategie. Als wichtige Akteurin der Milchwirtschaft setzt sie sich gemeinsam mit Partnern dafür ein, die Branche nachhaltig zu gestalten und die Verantwortung für ihren Einfluss entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu übernehmen. Emmi erzielte auch 2025 weitere Fortschritte. Ein zentrales Beispiel ist das Branchenprojekt KlimaStaR Milch, das die graslandbasierte Milchwirtschaft noch nachhaltiger gestalten soll. Nach drei Jahren fällt die Zwischenbilanz erfreulich aus: Die Nahrungsmittelkonkurrenz wurde um 21% und die Flächenkonkurrenz um 13% reduziert. Zudem zeigen die wissenschaftlichen Daten, dass die CO2e-Emissionen pro Kilogramm Milch tiefer ausfallen als erwartet, womit die Schweizer Milchwirtschaft international einen vergleichsweise niedrigen CO2e-Fussabdruck aufweist. Damit bleibt die weitere Verbesserung anspruchsvoll; die Emissionen sanken bislang um knapp 6% und damit noch nicht im geplanten Umfang. Die gewonnenen Erkenntnisse fliessen auch in die Nachhaltigkeitsarbeit der Emmi Tochtergesellschaften in Brasilien und Chile ein.
Der Verwaltungsrat der Emmi AG schlägt der Generalversammlung vom 9. April 2026 die Wahl von Alexander Kühnen, CEO der Bahlsen Group, als neues Mitglied vor. Mit seiner internationalen Führungserfahrung sowie seiner ausgewiesenen Expertise in der Konsumgüterbranche und im strategischen Business Development wird er das Gremium wirkungsvoll ergänzen. Gleichzeitig würdigt der Verwaltungsrat den langjährigen Einsatz von Monique Bourquin, die nach 13 Jahren nicht mehr zur Wiederwahl antritt und in ihrer Amtszeit wertvolle Beiträge zur strategischen Weiterentwicklung der Emmi Gruppe geleistet hat.
Die Emmi Gruppe erwartet, dass die anspruchsvollen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen - geprägt von geo- und handelspolitischen Spannungen, Volatilität an den Beschaffungsmärkten, gedämpfter Konsumstimmung und einem starken Schweizer Franken - anhalten. Emmi wird weiterhin vorausschauend agieren, die gruppenweiten Effizienzprogramme und hohe Kostendisziplin fortsetzen, um auch in Zukunft mit einem gut diversifizierten, innovativen Portfolio, das auf Wachstumsmärkte und Nischen ausgerichtet ist, zu überzeugen.
Über Emmi
Die Emmi Gruppe ist ein Schweizer Traditionsunternehmen mit Sitz in Luzern. 1907 von milchbäuerlichen Genossenschaften gegründet, ist sie heute rund um die Welt zu Hause - und ihren Wurzeln bis heute verbunden. Innovation und Verantwortung treiben Emmi an. Mit grosser Handwerkskompetenz und Erfahrung stellt sie hochwertige Milchprodukte und Desserts her und verfügt über starke Positionen in Ready-to-drink-Kaffee mit Emmi Caffè Latte, funktionaler Ernährung, Spezialitätenkäse und Premium-Desserts. In ihren strategischen Nischen ist Emmi Vorreiterin und schafft Genussmomente, die bleiben.
Emmi denkt langfristig und handelt mit Sorgfalt gegenüber Mensch, Tier und Natur. Sie setzt sich für eine zukunftsfähige Milchwirtschaft ein, schafft Wertschöpfung im ländlichen Raum und stärkt familiäre Strukturen. Im Zentrum stehen Menschen, die Verantwortung tragen und die Zukunft gemeinsam über Generationen hinweg gestalten.
Die Emmi Gruppe ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (EMMN) und mehrheitlich im Besitz der ZMP Invest AG, hinter der rund 2'800 Milchbäuerinnen und Milchbauern stehen. Ein wesentlicher Teil des Gewinns fliesst über diese Struktur als Dividende zurück an die Milchlieferanten. Das Unternehmen betreibt 73 Produktionsstandorte in 13 Ländern und seine Produkte sind in rund 90 Märkten erhältlich. 2025 erzielten rund 12'800 Mitarbeitende einen Umsatz von CHF 4.7 Milliarden. Seit über 100 Jahren übernimmt Emmi Verantwortung - und hat den Mut, immer wieder Neues zu schaffen.
