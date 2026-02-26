DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

CHIPS - Die deutsche Industrie kämpft wieder um Chips. "Die sonst übliche Lieferzeit von acht Wochen ist bei einigen Produkten auf 50 Wochen gestiegen", sagte Noureddine Seddiki, Chef des Frankfurter Elektronikbrokers Sand & Silicon, dem Handelsblatt. Manche Halbleiterhersteller würden keine Neukunden mehr annehmen. Die Produzenten nutzen die Gunst der Stunde. "Einige für die deutsche Industrie wichtige Chiplieferanten haben in den vergangenen Wochen wieder Preiserhöhungen und verschärfte Lieferbedingungen angekündigt", sagte Tanjeff Schadt, Halbleiterexperte der Beratungsgesellschaft Strategy&.(Handelsblatt)

