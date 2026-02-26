Olympia-Deal, alkoholfreier Boom und neue Marktchancen: In einem lange unter Druck stehenden Sektor braut sich ein mögliches Comeback zusammen. Ausgerechnet jetzt könnten sich für Anleger spannende Einstiegsmöglichkeiten ergeben. Erste Signale deuten auf einen möglichen Turnaround hin. AB Inbev sorgte zuletzt für Aufmerksamkeit auf einer der größten Bühnen der Welt: Zwischen den Dolomitengipfeln und dem Olympiadorf von Milano-Cortina leuchtete das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
