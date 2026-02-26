© Foto: salesforce - salesforce.comDie Salesforce-Aktie fiel nach Börsenschluss um 5 Prozent, nachdem das Unternehmen trotz solider Quartalszahlen eine enttäuschende Prognose für das Geschäftsjahr 2027 abgegeben hatte. Die Hintergründe. Im vierten Quartal des am 31. Januar beendeten Geschäftsjahres 2026 erzielte Salesforce einen Umsatz von 11,20 Milliarden US-Dollar und lag damit leicht über den erwarteten 11,18 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg von 12 Prozent, was die schnellste Wachstumsrate seit zwei Jahren darstellt. Auch der Gewinn pro Aktie übertraf mit 3,81 US-Dollar die Schätzungen von 3,04 US-Dollar. Der Nettogewinn stieg auf 1,94 Milliarden US-Dollar bzw. 2,07 …Den vollständigen Artikel lesen
