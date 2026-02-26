Mit Spannung waren die Quartalszahlen des brasilianischen Fintechs Nu Holdings erwartet worden. Denn die große Frage bei der Finanzaktie ist, ob das zugrundeliegende Wachstum gehalten werden kann. Hier konnte der Konzern wieder auf ganzer Linie überzeugen. Am Ende knickte die Aktie aber doch stärker ein.Im vierten Quartal konnte der Erlös um 45 Prozent auf 4,86 Milliarden Dollar nach oben gefahren werden, der Gewinn legte gar um 62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 894,8 Millionen Dollar zu. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
