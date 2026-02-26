DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Nvidia hat im ersten Geschäftsquartal bei Umsatz und Gewinn Rekordniveaus verzeichnet. Dies könnte Bedenken hinsichtlich einer möglichen Blasenbildung bei Künstlicher Intelligenz (KI) zerstreuen, die in den vergangenen Monaten die Märkte immer wieder verunsichert hatte. Die Aktie zeigte sich nachbörslich von Zahlen und Ausblick wenig bewegt. Das KI-Dickschiff berichtete über einen Nettogewinn im vierten Quartal von 43 Milliarden Dollar, ein Anstieg um 35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, bei einem Umsatz von 68,1 Milliarden Dollar, was einem Plus von 20 Prozent entspricht. Analysten hatten 37,5 bzw. 66,1 Milliarden Dollar prognostiziert.

Nvidia rechnet im laufenden Quartal mit einem Umsatz von 78 Milliarden Dollar rechnet, deutlich mehr als von Analysten prognostizierte 72,9 Milliarden, sowie mit einer Bruttomarge von 75 Prozent, was leicht über der Prognose der Wall Street liegt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

MUNICH RE (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal 2025 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Schaden-Kosten-Quote in Prozent):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q25 ggVj Zahl 4Q24 Versicherungsumsatz (brutto) 15.300 -0,1% 15 15.320 Anlageergebnis 1.533 +4% 15 1.467 Operatives Ergebnis 1.437 -12% 15 1.637 Ergebnis nach Steuern 1.030 +5% 15 979 Ergebnis je Aktie 8,10 +7% 15 7,54 Schaden-Kosten-Quote 82,8 -- 15 83,5

SCOUT24 (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal 2025 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 2025 4Q25 ggVj Zahl 4Q24 Umsatz 167 +14% 9 147 EBITDA* 105 +15% 10 91 EBITDA-Marge* 63,0 -- 9 62,0 Ergebnis nach Steuern 54 +41% 6 38 Ergebnis je Aktie 0,78 +47% 5 0,53 * aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

AIXTRON (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal 2025 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q25 ggVj Zahl 4Q24 Auftagseingang 157 -0,3% 7 157 Umsatz 173 -24% 10 227 EBIT 50 -30% 10 71 EBIT-Marge 29 -- 10 31 Ergebnis nach Steuern/Dritten 38 -30% 8 53 Ergebnis je Aktie 0,33 -30% 10 0,47

FLATEXDEGIRO (8:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal 2025 (in Millionen Euro):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q25 ggVj Zahl 4Q24 Umsatz 144 +13% 10 127 Provisionserträge 95 +23% 10 77 Zinserträge 43 -3% 10 45 EBITDA 71 +40% 10 50 Konzernergebnis 42 +63% 10 26

PUMA (8:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal 2025 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q25 ggVj Zahl 4Q24 Umsatz 1.385 -36% 10 2.151 EBIT bereinigt -255 -- 9 86 EBIT-Marge bereinigt -18,4 -- -- 4,0 EBIT -325 -- 10 86 EBIT-Marge -23,5 -- 10 4,0 Ergebnis nach Steuern/Dritten -358 -- 9 24 Ergebnis je Aktie -2,29 -- 8 0,16

Weitere Termine:

05:00 DE/Adtran Networks SE, Jahresergebnis

06:45 FR/Axa SA, Jahresergebnis (11:00 PK; 09:00 Analystenkonferenz)

07:00 NL/ING Groep NV, Geschäftsbericht

07:00 DE/Hamborner Reit AG, vorläufiges Jahresergebnis (11:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 AT/Erste Group Bank AG, Jahresergebnis (11:00 BI-PK; 09:00 Analystenkonferenz)

07:30 FR/Schneider Electric SE, Jahresergebnis (08:30 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 DE/Baader Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis

07:30 DE/Befesa SA, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz)

07:30 FR/Bouygues SA, Jahresergebnis

07:45 IT/Eni SpA, vorläufiges Jahresergebnis

08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), vorläufiges Jahresergebnis

08:00 GB/Rolls-Royce plc, Jahresergebnis

08:00 NL/Stellantis NV, Jahresergebnis

10:00 DE/Freenet AG, Telefonkonferenz zum vorläufigen Jahresergebnis

10:00 DE/Siemens Energy AG, HV

10:00 DE/Douglas AG, HV

12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, ausführliches Jahresergebnis

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis

Im Tagesverlauf:

- DE/SAP SE, Geschäftsbericht

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Datagroup 0,04 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Januar Geldmenge M3 PROGNOSE: +2,9% gg Vj zuvor: +2,8% gg Vj 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Februar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 99,8 zuvor: 99,4 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -6,1 zuvor: -6,8 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -12,2 Vorabschätzung: -12,2 zuvor: -12,4 -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 206.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 25.158,00 -0,2 E-Mini-Future S&P-500 6.949,25 -0,2 E-Mini-Future Nasdaq-100 25.325,50 -0,2 Topix (Tokio) 3.878,21 +0,9 Hang-Seng (Hongk.) 26.534,93 -0,9 Shanghai-Comp. 4.138,61 -0,2 Mittwoch: INDEX zuletzt +/- % DAX 25.175,94 +0,8 DAX-Future 25.264,00 +0,8 XDAX 25.223,76 +0,2 MDAX 31.431,62 +0,1 TecDAX 3.749,00 +0,9 SDAX 17.958,54 +0,4 Euro-Stoxx-50 6.173,32 +0,9 Stoxx-50 5.295,94 +0,8 Dow-Jones 49.482,15 +0,6 S&P-500 6.946,13 +0,8 Nasdaq Composite 23.152,08 +1,3

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften mit kleinen Verlusten in den Handel am Donnerstag starten. Die mit großer Spannung erwarteten Zahlen von Nvidia kommen offenbar nicht wie eine Art erhoffter Befreiungsschlag an. Gleichwohl sind die Quartalszahlen und auch der Ausblick des Chipherstellers besser ausgefallen als erwartet. Die Nvidia-Aktie reagierte nachbörslich auf die Zahlen kaum. Derweil gaben Salesforce nachbörslich deutlicher nach um rund 5 Prozent, weil der Ausblick des SAP_Wettbewerbers enttäuschte, wohingegen die Quartalszahlen auch hier besser ausfielen als erwartet. CEO Marc Benioff betonte in einer Telefonkonferenz, er lasse sich von dem Ausverkauf bei Softwareunternehmen in den letzten Wochen nicht beirren. "Dies ist nicht unsere erste SaaS-Apokalypse", so Benioff. Akzente könnten am Berichtstag von der Geopolitik ausgehen. Vertreter der USA und des Irans treffen sich wieder zu Gesprächen in Genf. Unternehmensseitig steht den Marktteilnehmern wieder eine Flut von Quartalszahlen bevor.

Fester - Unterstützung kam von günstigen Vorgaben der Wall Street und aus Asien. Kein Störfeuer ging von der Rede von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation aus. Schwache deutsche GfK-Konsumklimadaten bewegten ebenso wenig wie die wie erwartet ausgefallene Revision des deutschen BIP im vierten Quartal 2025. Unterstützung kam von Im Blick hatten die Anleger die mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen von Nvidia nach Börsenschluss in den USA. Der Subindex der Rohstoffaktien war klarer Tagessieger und erhöhte sich um 2,9 Prozent. Dagegen verlor der Sektor der Lebensmittel- und Getränkehersteller 2,0 Prozent nach enttäuschenden Zahlen von Diageo (-12,7%). Der Getränkekonzern senkte aufgrund der US-Schwäche die Dividende, um einen Sanierungsplan zu finanzieren. Im Fahrwasser fielen Pernod Ricard und Remy Cointreau um bis zu 7,9 Prozent. Leonardo reduzierten sich um 3,8 Prozent. Hier dürften nach guten Zahlen Gewinne mitgenommen worden sein, hieß es. HSBC schossen um 7,9 Prozent nach oben nach übertroffenen Erwartungen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fester - Fresenius gewannen nach Zahlen 1,5 Prozent, nachdem die Aktie zunächst noch klar negativ darauf reagiert hatte. Die Analysten von Morgan Stanley sprachen von durchwachsenen Geschäftszahlen mit positiven Aspekten. Eon verteuerten sich nach im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen Zahlen und Ausblick um 3,5 Prozent. Für Heidelberg Materials ging es nach Zahlen 0,4 Prozent nach unten. Laut Raiffeisen überzeugte der Umsatz erneut nicht auf ganzer Linie. Auto1 brachen um 18,2 Prozent ein. Analysten monierten den EBITDA-Ausblick. Nordex legte Viertquartalszahlen vor, die laut Jefferies querbeet hervorragend ausfielen. Die Aktie schoss um über 17 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Allianz reagierten kaum auf ein neues Aktienrückkaufprogramm (siehe unten). Nach der Vorlage von durchwachsenen Geschäftszahlen fielen Freenet um 2,2 Prozent. Das Unternehmen will erneut die Dividende erhöhen. Gerresheimer sackten um 11 Prozent ab. Wie das Unternehmen am frühen Abend mitteilte, will die BaFin die Prüfung des Konzernabschlusses 2024 erweitern und eine Prüfung des Halbjahresfinanzberichts 2025 einleiten. Einhell wurden 1,7 Prozent höher gestellt. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben 2025 ein Rekordergebnis vor Ertragssteuern erzielt und mit dem Konzernergebnis die eigene Prognose übertroffen.

USA - AKTIEN

Fester - Bei den nach Handelsende anstehenden Quartalszahlen von Nvidia habe der Markt auf neuerlichen Rekordzahlen gesetzt, hieß es. Die Nvidia-Aktie legte um 1,6 Prozent zu. Salesforce gewannen - ebenfalls vor der Zahlenvorlage - 3,5 Prozent. First Solar knickten um 13,6 Prozent ein, nachdem das Photovoltaik-Unternehmen mit den Ergebnissen für das vierte Quartal die Erwartungen verfehlt hatte. Zudem gab First Solar einen schwachen Umsatzausblick. Workday drehten nach anfangs deutlichen Verlusten ins Plus und gewannen 2,3 Prozent. Der Anbieter von Personalverwaltungssoftware hatte gleichwohl die Erwartungen des Marktes verfehlt. Mehrere Analysten bestätigten dennoch ihre positiven Einschätzungen zu der Aktie. Das Board von Warner Bros. Discovery (-0,8%) will in weiteren Gesprächen mit Paramount (-2,2%) ausloten, ob das Paramount-Übernahmeangebot besser ist als die bereits erzielte Vereinbarung mit Netflix. Netflix schnellten um 6 Prozent nach oben. Offenbar setze der Markt darauf, dass Netflix nicht zum Zug kommen werde, hieß es.

USA - ANLEIHEN

Angesichts der guten Stimmen am Aktienmarkt waren Anleihen nicht gefragt. Sinkende Kurse ließen die Rendite zehnjähriger Titel um rund 2 Basispunkte auf 4,05 Prozent steigen.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:57 EUR/USD 1,1816 +0,1 0,0007 1,1809 1,1808 EUR/JPY 184,35 -0,2 -0,2900 184,6400 184,5900 EUR/CHF 0,9123 -0,0 -0,0003 0,9126 0,9120 EUR/GBP 0,8716 +0,1 0,0009 0,8707 0,8708 USD/JPY 155,99 -0,2 -0,3400 156,3300 156,3300 GBP/USD 1,3552 -0,0 -0,0004 1,3556 1,3555 USD/CNY 6,8349 -0,5 -0,0343 6,8692 6,8692 USD/CNH 6,8318 -0,3 -0,0224 6,8542 6,8539 AUS/USD 0,7126 +0,0 0,0003 0,7123 0,7117 Bitcoin/USD 68.373,34 -0,8 -565,62 68.938,96 68.655,05

Der Dollar gab etwas nach, der Euro legte auf rund 1,1810 Dollar im US-Handel zu.

ROHSTOFFE

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 5.195,67 +0,5 25,04 5.170,63 Silber 89,29 -0,1 -0,13 89,42 Platin 2.293,07 +0,3 6,47 2.286,60

Für den Goldpreis ging es nach oben, womit ein Teil der Vortagesabgaben wieder aufgeholt wurde. Die Feinunze verteuerte sich um 1 Prozent auf 5.200 Dollar. Die Unsicherheit über die US-Handelspolitik sowie geopolitische Risiken im Nahen Osten stützten die Nachfrage nach sicheren Häfen weiter, erklärten Marktteilnehmer. Silber legte noch stärker zu, nämlich um 4 Prozent. Grund dafür seien die Unruhen in Mexiko nach dem Tod des Drogenkartellanführers "El Mencho", hieß es. Denn Mexiko sei ein wichtiger Silberlieferant.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 65,45 +0,1 0,03 65,42 Brent/ICE 71,01 +0,2 0,16 70,85

Die Ölpreise kamen etwas zurück, nachdem ein überraschend starker Aufbau der US-Rohölvorräte gemeldet wurde. Der Preis für ein Barrel US-Rohöl der Sorte WTI sank um 0,3 Prozent. Auf der anderen Seite stützten aber Befürchtungen, dass der Konflikt zwischen den USA und dem Iran eskalieren könnte, so Beobachter.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

JAPAN - Geldpolitik

Die Bank of Japan sollte nach Meinung ihres Lenkungsratsmitglieds Hajime Takata die Zinsen eher früher als später anheben, nachdem die Deflation endgültig überwunden sei. "Ich bin der Meinung, dass die Bank einen Gang höher schalten und in ihrer Kommunikation davon ausgehen sollte, dass das Preisstabilitätsziel fast erreicht ist", sagte er.

SÜDKOREA - Gledpolitik

Die südkoreanische Notenbank hat ihren Leitzins zum sechsten Mal in Folge stabil gehalten. Die Notenbank hob zudem ihre Wachstumsprognosen für die viertgrößte Volkswirtschaft Asiens an. Sie erwartet nun, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2026 um 2,0 Prozent wachsen wird, verglichen mit ihrer November-Prognose von 1,8 Prozent. Für das nächste Jahr prognostiziert sie ein Wachstum von 1,8 Prozent, verglichen mit ihrer früheren Schätzung von 1,9 Prozent.

ALLIANZ

Nachfolgend die Viertquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent):

BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q25 ggVj 4Q25 ggVj 4Q24 Operatives Ergebnis Konzern 4.297 +3% 4.280 +3% 4.174 - Schaden-Unfall 2.134 +10% 2.135 +10% 1.948 - Leben/Kranken 1.364 -4% 1.382 -3% 1.424 - Asset Management 928 -1% 937 -0,5% 941 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.664 +8% 2.653 +7% 2.472 Ergebnis je Aktie 6,98 +9% 7,17 +12% 6,41 Combined Ratio Schaden-Unfall 93,6 -- 93,3 -- 94,7

Die Aktionäre sollen eine Dividende von 17,10 Euro bekommen und damit 11 Prozent mehr als im Vorjahr. Für das laufende Jahr stellt die Allianz einen operativen Gewinn von 17,4 Milliarden Euro in Aussicht, wobei eine Abweichung von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten möglich ist.

ALLIANZ

legt ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 2,5 Milliarden Euro auf. Der Rückkauf soll im März beginnen und bis Jahresende abgeschlossen sein. Die betreffenden Aktien sollen eingezogen werden.

DEUTSCHE TELEKOM

Nachfolgend die Zahlen und die Konsensschätzungen für das vierte Quartal 2025 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 4. Quartal 2025 4Q25 ggVj 4Q25 ggVj 4Q24 Umsatz 31.720 +3% 31.275 +1% 30.932 EBITDA AL bereinigt 10.833 +2% 10.718 +1% 10.632 Erg nach Steuern/Dritten berein. 2.131 -9% 2.166 -8% 2.346 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.722 -59% -- -- 4.182 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,44 -8% 0,44 -7% 0,48 Free Cashflow AL 3.397 -16% 3.406 -15% 4.030 Umsatz Deutschland 6.758 +3% 6.545 -1% 6.579 Umsatz USA 20.936 +2% 20.762 +1% 20.462 Umsatz Europa 3.303 +3% 3.268 +2% 3.205 Umsatz Systemgeschaeft 1.066 +3% 1.068 +3% 1.039 EBITDA AL bereinigt Deutschland 2.721 +2% 2.725 +3% 2.656 EBITDA AL bereinigt USA 7.135 +0% 6.994 -2% 7.131 EBITDA AL bereinigt Europa 1.132 +5% 1.127 +5% 1.074 EBITDA AL bereinigt Systemgeschaeft 124 +22% 106 +4% 102

Die Deutsche Telekom hat ihren Wachstumskurs im vierten Quartal 2025 fortgesetzt und für das laufende Jahr weiteres Wachstum in Aussicht gestellt. Das bereinigte EBITDA AL sieht der DAX-Konzern auf rund 47,4 Milliarden Euro steigen. Der Free Cashflow AL soll auf rund 19,8 Milliarden Euro zulegen. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie plant die Telekom mit rund 2,20 Euro.

FREENET

Nachfolgend die Viertquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro):

BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q25 ggVj 4Q25 ggVj 4Q24 Umsatz 612 -7% 648 -1% 656 EBITDA bereinigt 120 -5% 130,7 +3% 127

Freenet erhöht das fünfte Mal in Folge die Dividende und zwar um 5,1 Prozent auf 2,07 Euro. Zudem erhöht der Konzern wegen der guten Entwicklung bei waipu.tv die mittelfristigen Ambitionen 2028 und führt temporär eine Mindestdividende ein.

HENSOLDT

Nachfolgend die Viertquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Dividende in Euro):

BERICHTET PROG PROG GESAMTJAHR Gj25 ggVj Gj25 ggVj Gj24 Auftragseingang 4.710 +62% 4.552 +57% 2.904 Umsatz 2.455 +10% 2.496 +11% 2.240 EBITDA bereinigt 452 +12% 460 +13% 405 EBITDA-Marge bereinigt 18,4 -- 18,4 -- 18,1 Dividende je Aktie 0,55 +10% 0,59 +18% 0,50

Für das Gesamtjahr 2026 rechnet der Konzern mit einem Konzernumsatz von etwa 2,750 Milliarden Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge soll bei 18,5 bis 19 Prozent liegen. Die Book-to-Bill-Verhältnis wird weiter zwischen 1,5 bis 2,0 (2025: 1,9) erwartet.

KION

Nachfolgend die Zahlen und die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr 2025 (in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG GESAMTJAHR 2025 Gj25 ggVj Gj25 ggVj Gj24 Auftragseingang 11.705 +13% 11.839 +15% 10.321 Umsatz 11.297 -2% 11.241 -2% 11.503 EBIT bereinigt 789 -14% 795 -13% 917 EBIT-Marge bereinigt 7,0 -- 7,1 -- 8,0 Ergebnis nach Steuern/Dritten 230 -36% 238 -34% 360 Ergebnis je Aktie 1,75 -36% 1,82 -34% 2,75 Free Cashflow 709 +1% 587 -16% 702 Dividende je Aktie 0,62 -24% 0,64 -22% 0,82

Kion hat im vergangenen Jahr vor dem Hintergrund der schwachen Konjunktur wie erwartet deutlich weniger verdient, rechnet für 2026 aber wieder mit moderatem Umsatzwachstum und einem deutlich steigenden operativen Gewinn. Basis dafür sind der zuletzt starke Auftragseingang und die Sparmaßnahmen. Die Aktionäre müssen sich mit einer deutlich niedrigeren Dividende begnügen. Vorgeschlagen sind 62 statt wie im Vorjahr 82 Cent je Aktie. 2026 kalkuliert Kion mit einem Umsatz zwischen 11,4 und 12,3 Milliarden Euro und einem bereinigten EBIT zwischen 850 Millionen und 1,04 Milliarden Euro.

GERRESHEIMER

Die Bafin will die im September 2025 eingeleitete Anlassprüfung des offengelegten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023/2024 erweitern und zudem eine Anlassprüfung des veröffentlichten verkürzten Konzernzwischenabschlusses für den Zeitraum vom 1. Dezember 2024 bis zum 31. Mai 2025 einleiten.

NORMA

legt ein Aktienrückkaufprogramm auf und kauft eigene Aktien für bis zu 52,9 Millionen Euro zurück. Insgesamt will das Unternehmen bis zu 3,19 Millionen Aktien zum Preis von 16,59 Euro das Stück erwerben. Das entspricht 10 Prozent des Grundkapitals.

PIRELLI

rechnet für dieses Jahr mit einer weitgehend stabilen Entwicklung, nachdem das Unternehmen seine Ziele für 2025 erreicht hat. Der Reifenhersteller erzielte 2025 einen Umsatz von 6,78 Milliarden Euro. Dieser lag auf Vorjahresniveau, entsprach aber der Unternehmensprognose und übertraf die Erwartungen der Analysten leicht. Die bereinigte operative Marge lag im Gesamtjahr bei 16 Prozent, nach 15,7 Prozent im Vorjahr, und entsprach damit ebenfalls der Unternehmensprognose.

SALESFORCE

hat einen Quartalsgewinn von 1,87 (Vorjahr: 1,82) Milliarden Dollar erzielt. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte laut Factset 3,81 Dollar und übertraf die Konsensschätzung von 3,05 Dollar. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 11,20 Milliarden Dollar. Analysten hatten 11,19 Milliarden Dollar prognostiziert. Salesforce rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit einem Umsatzwachstum, das in etwa der Rate des Vorjahres entspricht. CEO Marc Benioff sagte, er lasse sich von dem Ausverkauf bei Softwareunternehmen in den letzten Wochen nicht beirren. Dieser sei von der Sorge getrieben gewesen, dass KI-Unternehmen Softwaredienste ersetzen würden. "Dies ist nicht unsere erste SaaS-Apokalypse", sagte Benioff. Für das neue Geschäftsjahr erwartet Salesforce einen Jahresumsatz von 45,8 bis 46,2 Milliarden Dollar, während Analysten bislang 46,11 Milliarden prognostizierten. Das Unternehmen rechnet mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 13,11 bis 13,19 Dollar. Die Konsenserwartung liegt bei 13,15 Dollar.

