AM Best revidiert seinen Ausblick für den deutschen Lebensversicherungssektor von negativ auf stabil.

In seinem neuen Best's Market Segment Report "Market Segment Outlook: Germany Life Insurance" erklärt AM Best, dass die Revision seines Ausblicks in erster Linie die Stabilisierung der wichtigsten Trends für das Segment im aktuellen positiven Zinsumfeld widerspiegelt. Darüber hinaus stellt AM Best fest, dass die Prämieneinnahmen aus Lebensversicherungen trotz der Unsicherheit und der angespannten Wirtschaftslage im Land in den nächsten 12 Monaten voraussichtlich stabil bleiben werden.

AM Best stellt außerdem fest, dass die Stornoquoten voraussichtlich weitgehend stabil bleiben und sich für die Branche auf einem überschaubaren Niveau bewegen werden.

Um eine kostenlose Kopie dieses Sonderberichts zu erhalten, besuchen Sie bitte http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=362706.

