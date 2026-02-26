© Foto: wO-GeminiEin Rekordbetriebsergebnis und prall gefüllte Kassen: die Allianz startet ein massives Aktienrückkaufprogramm und die Dividende steigt kräftig.München bleibt das Epizentrum der europäischen Finanzstabilität. Während andere Branchen mit konjunkturellem Gegenwind kämpfen, verbucht die Allianz für das abgelaufene Jahr 2025 ein operatives Ergebnis von 17,4 Milliarden Euro - ein historischer Bestwert und eine Punktlandung am oberen Ende der eigenen Prognose. Dank eines glimpflichen Jahres bei den Naturkatastrophen, die den Konzern mit 1,1 Milliarden Euro rund 650 Millionen weniger kosteten als im Vorjahr, glänzt vor allem die Sachversicherung als Ertragsperle. Das soll auch den Aktionären …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE