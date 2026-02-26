Der Kryptomarkt meldet sich mit einer kräftigen Erholung zurück. Innerhalb kurzer Zeit stieg der Wert aller digitalen Assets um mehr als 170 Milliarden Dollar. Die Marktkapitalisierung kletterte laut Daten von CoinGecko auf fast 2,5 Billionen Dollar. Der Grund für den plötzlichen Optimismus ist ungewöhnlich: Eine Klage gegen den Handelsriesen Jane Street sorgt für Spekulationen, dass ein massiver Verkaufsdruck am Markt schlagartig nachgelassen hat.Bitcoin knackte am Mittwoch kurzzeitig die Marke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär