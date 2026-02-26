Wir werfen einen Blick zurück auf die Goldpreisentwicklung (ISIN: XC0009655157) am Mittwoch (25.02.2026). Zudem betrachten wir den EUR/USD und seine Auswirkungen auf den Gold- und Silberpreis im Euroraum.. Was erwartet Euch im Tagesrückblick? Goldpreisentwicklung in USD EUR/USD und Auswirkung auf Goldpreis Silberpreis in USD Gold-Silber-Ratio Kupferpreis in USD Goldpreisentwicklung Der Goldpreis startete bei 5.140,07 USD in den Handelstag. Im weiteren Verlauf wurde ein Tagestief bei 5.129,96 USD ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Gold Magazin