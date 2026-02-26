Diese deutsche Rüstungsaktie gerät am Donnerstag nach Vorlage der Quartalszahlen deutlich unter Druck. Dementsprechend sieht es für den Wert nicht gut aus, auch wenn die Analysten optimistisch sind. Zuletzt hat die Aktie von Hensoldt trotz des anhaltenden Rüstungsbooms eher geschwächelt. Die nun von dem MDAX-Konzern vorgelegten Zahlen waren zwar auf Rekordniveaus, konnten aber die Erwartungen scheinbar nicht erfüllen. Deutsche Rüstungsaktie fällt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
