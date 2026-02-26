EQS-News: Stabilus SE / Schlagwort(e): Sonstiges

CORPORATE NEWS Stabilus SE liefert integrierte Lösungen für die industrielle Automatisierung und bringt sein bewährtes Produktportfolio auf den schnell wachsenden Robotikmarkt Stabilus nutzt Synergien in der Gruppe und bündelt Geschäft mit Industrieautomation unter dem Dach Stabilus4Automation Expertenmarken der Stabilus Gruppe bieten skalierbare Automationslösungen, zum Beispiel mit End of-Arm-Tools von Destaco und Technologie von ACE Attraktives Entwicklungsfeld Robotik, in dem Motion-Control-Lösungen von Stabilus zunehmend eingesetzt werden Industrieautomation und Robotik bieten attraktives Wachstumspotenzial und Produktivitätssteigerungen in der eigenen Produktion Global adressierbarer Markt für End-of-Arm-Tooling, Greif- und Werkzeuglösungen bei rund €3 Mrd.; Langfriststrategie sieht €500 Mio. Umsatz mit neuen, margenstarken Innovationsprodukten vor Koblenz, 26. Februar 2026 - Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien, baut ihr Industrieautomationsgeschäft weiter aus und stärkt ihre Position in einem strukturell wachsenden Markt. Unter dem Dach von Stabilus4Automation bündelt der Konzern die technologische Expertise seiner Expertenmarken und erweitert sein Angebot gezielt um integrierte Lösungen für automatisierte Produktionsprozesse, in denen auch neue Anwendungsfelder der Robotik eine zunehmende Rolle spielen. Mit dem gebündelten Know-how der Marken Stabilus, ACE, Destaco, Fabreeka und Hahn Gasfedern bietet die Stabilus Gruppe ein weltweit einzigartiges Portfolio für die Automatisierungstechnik. Kunden profitieren von einem breiten Lösungsspektrum in den Bereichen Dämpfungstechnik, Geschwindigkeitsregulierung und Schwingungsisolation - von Kleinstmengen bis hin zu Großserien, mit hoher Verfügbarkeit und persönlicher Beratung. Ein besonderes Unterscheidungsmerkmal ist dabei die konsequente Ausrichtung auf maßgeschneiderte, kundenspezifische Lösungen, die exakt auf Anwendungen und Leistungsanforderungen abgestimmt werden können. "Industrieautomation ist ein wichtiges Wachstumsfeld für Stabilus", sagte der CEO von Stabilus, Dr. Michael Büchsner. "Mit Stabilus4Automation nutzen wir Synergien innerhalb der Gruppe, um unser Technologieportfolio gezielt weiterzuentwickeln und integrierte Lösungen für anspruchsvolle Automatisierungsanwendungen anzubieten, die auch ausdrücklich Lösungen in der Robotik miteinschließen." Der global adressierbare Markt für End-of-Arm-Tooling, Greifsysteme und robotische Werkzeuglösungen beläuft sich aktuellen Marktstudien zufolge auf rund €3 Mrd. und wird im Zuge der zunehmenden Automatisierung in Industrie, Logistik und Fertigung mit weiteren zweistelligen Wachstumsraten in den kommenden Jahren erwartet. Dieses Marktpotenzial unterstreicht die strategische Relevanz des Segments für Stabilus. Wachstum mit neuen Produkten ist ein wesentlicher Bestandteil der Strategie von Stabilus: Langfristig sollen rund €500 Mio. Umsatz mit neuen, innovativen Produkten erzielt werden, die zugleich ein überdurchschnittliches Margenniveau aufweisen. Das Unternehmen erwartet, dass der Bereich Automation inklusive Robotik dazu einen wesentlichen Beitrag leisten wird. Eigene Produktion als Innovations- und Effizienztreiber Die entwickelten Automationslösungen sind dabei nicht nur auf externe Kunden beschränkt. Stabilus plant, ausgewählte Lösungen schrittweise auch in den eigenen Produktionswerken einzusetzen. Ziel ist es, die eigenen Fertigungsprozesse weiter zu optimieren, Effizienzpotenziale zu heben und gleichzeitig praxisnahe Erfahrungen aus dem operativen Einsatz in die Weiterentwicklung der Produkte einfließen zu lassen. Industrierobotik ist attraktives Entwicklungsfeld Darüber hinaus werden bereits zahlreiche bestehende Produkte der Gruppe zunehmend auch in Anwendungen der Industrierobotik eingesetzt. Insbesondere Komponenten zur kontrollierten Bewegung, Dämpfung und Schwingungsreduktion werden verstärkt in hochdynamischen, automatisierten Handhabungs- und Fertigungsprozessen nachgefragt. Diese Marktbeobachtungen unterstreichen die Relevanz der Stabilus Technologien in einem Umfeld, das durch hohe Präzision, kurze Taktzeiten und maximale Verfügbarkeit geprägt ist. Vor diesem Hintergrund erschließt Stabilus das attraktive Wachstumsfeld der Industrierobotik sowie das Forschungsfeld der humanoiden Roboter, um bestehende Kernkompetenzen konsequent weiterzuentwickeln und in neue, zukunftsträchtige Anwendungen zu überführen. Jürgen Roland, Leiter des Geschäftsbereichs Industrial Components, sagte: "Wir sehen die Industrieautomation als Gesamtsystem der benötigten Bewegungen - vom Greifer, über die Schwingungsisolierung bis hin zur Antriebslösung. Im Bereich Cobots und Roboter mit kleinen Traglasten bieten wir bereits leistungsfähige End-of-Arm-Tools und weiterführende Lösungen an. Wir arbeiten weltweit bereits mit mehr als 100 Partnern auf dem Feld der Robotik zusammen. In einem Pilotprojekt haben wir zudem eine eigene 360-Grad-Antriebslösung für Robotergelenke realisiert. Ergänzt durch Technologien unserer Expertenmarken stärken wir unsere Position in diesem dynamischen Technologiefeld konsequent und bauen unsere Expertise und Lösungen in den kommenden Jahren erheblich aus." Integrierte Automationslösungen vom Greifer bis zum Antrieb Ein Beispiel für den gruppenübergreifenden Ansatz ist eine gemeinsam von Destaco und ACE entwickelte Handhabungslösung für automatisierte Fertigungsprozesse. Die Kombination aus Automatisierungsexpertise und Dämpfungstechnologie mündet in ein leistungsfähiges End-of-Arm-Tool (EOAT), das als Greifwerkzeug - vergleichbar mit einer Roboterhand - in modernen Produktionsumgebungen eingesetzt wird. Durch die Integration von Kleinstoßdämpfern der MC-Serie von ACE in das EOAT-Design wird die Handhabung von Verpackungen unterschiedlicher Größen und Gewichte unterstützt, gleichzeitig der Schutz von Peripheriegeräten sowie der transportierten Güter verbessert und darüber hinaus die Effizienz des gesamten Handhabungsprozesses gesteigert. Diese Anwendungen verdeutlichen den Ansatz von Stabilus, technologische Kompetenzen entlang konkreter Anwendungsfälle zusammenzuführen. Der Fokus liegt auf modularen, skalierbaren Lösungen, die sich flexibel in bestehende Produktionslinien integrieren lassen und zur Stabilisierung und Effizienzsteigerung von Prozessen beitragen. Getrieben durch Trends wie den Fachkräftemangel, steigende Qualitätsanforderungen und den Bedarf an effizienteren Fertigungsprozessen gewinnt die Industrieautomation und Robotik weiter an Bedeutung. Für Stabilus ergeben sich daraus zusätzliche Wachstumsperspektiven in industriellen Endmärkten mit langfristiger Investitionslogik.

Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Web: ir.stabilus.com Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: Peter.Steiner@charlesbarker.de

Über Stabilus Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit mehr als siebentausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,3 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten.



