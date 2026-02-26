München (ots) -- Kiez-Urgestein Schnecke und Jana Wagenhuber schmieden neue Pläne- Domina Manuela plant anlässlich ihres Umzugs einen Flohmarkt- "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" am 26. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Die ehemalige Personalchefin der Tabledance-Bar "Pearls" Jana Wagenhuber ist nach sieben Monaten Auszeit zurück in Hamburg. Ihr ist das Geld ausgegangen, also arbeitet sie auf der Reeperbahn mit Kiez-Urgestein Schnecke an einer neuen Geschäftsidee. Domina Manuela hat ihren Umzugsstress zum Anlass genommen, alte Habseligkeiten auf dem Flohmarkt zu verkaufen. "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" am 26. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Für Jana Wagenhuber bringt die Rückkehr nach Hamburg einige Probleme mit sich: Ohne festes Einkommen und mit einer Krebsdiagnose versucht sie, Mut zu beweisen. Gemeinsam mit Ex-Bordellbetreiber Schnecke schmiedet sie Pläne für einen beruflichen Neuanfang. Doch bei einer Vorsorgeuntersuchung begleitet sie die Angst vor dem Testergebnis auf Schritt und Tritt. Wird sie es schaffen, sich trotz aller Sorgen ein neues Leben aufzubauen?Domina Manuela steht ebenfalls vor Veränderungen: Sie zieht innerhalb der Herbertstraße um und nutzt die Gelegenheit, um auszumisten. Gemeinsam mit Freundin und Kollegin Kitty plant sie einen Kiez-Flohmarkt, auf dem ausgediente Utensilien verkauft werden sollen. Die Aktion soll nicht nur Platz schaffen, sondern auch dringend benötigtes Geld in die Kasse bringen.Die Barbetreiber Ronny und Tommy kämpfen derweil mit ganz anderen Herausforderungen: Ihre Kneipe liegt versteckt in einer Seitenstraße - Laufkundschaft bleibt aus. Mit einem neuen Plan wollen sie mehr Gäste anlocken und ihren Laden wiederbeleben. Doch auf der Reeperbahn ist die Konkurrenz groß. Ihre Kiez-Kollegen Daniel und Susanna mussten ihr Herzensprojekt, die Bar "Motherfucker", schon aufgeben - können sich Ronny und Tommy hingegen behaupten?Nach dem Tod seines Kollegen Lars ist für Türsteher Tobi nichts mehr wie zuvor. Die Gewaltbereitschaft auf der Reeperbahn scheint zuzunehmen, die Nächte werden unberechenbarer. Aus Sicherheitsgründen stehen deshalb inzwischen zwei Türsteher vor dem Elbschlosskeller. Tobis Schicht verläuft ruhig, bis es plötzlich zu Unruhen in der gegenüberliegenden Bar kommt."Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" - am 26. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI sowie sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von Story House Productions GmbH.Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Reeperbahn privat! - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/reeperbahn-privat-das-wahre-leben-auf-dem-kiez)Über "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez":Seit fast zehn Jahren blickt "Reeperbahn privat! - Das wahre Leben auf dem Kiez" dorthin, wo sonst nur Schlagzeilen entstehen: hinter die Fassaden der Amüsiermeile, jenseits von Klischees, Sensation und Voyeurismus. Die Doku erzählt vom Leben auf St. Pauli - ehrlich, nahbar und auf Augenhöhe. Im Mittelpunkt stehen Menschen, die den Kiez prägen und von ihm geprägt werden, mit all ihren Widersprüchen, Hoffnungen, Schicksalsschlägen und Träumen.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6224242