Neue KI-Funktionen sorgen für intelligentere Automatisierung, angereicherte Metadaten und KI-gestützte Workflow-Konfiguration für Live- und dateibasierte Workflows vor Ort und in der Cloud

NEVADA CITY, Kalifornien / ACCESS Newswire / 26. Februar 2026 / Telestream, weltweit führender Anbieter von Medien-Workflow-Technologien, gab heute erweiterte praktische KI-Verbesserungen für seine Produktlinien Vantage, Vantage Cloud, EDC, Stanza und Qualify bekannt. Aufbauend auf den 2025 mit Vantage AI eingeführten Grundlagen treibt Telestream seine produktionsreifen KI-Workflows voran, beschleunigt die Lokalisierung, stärkt die Qualitätskontrolle und führt neue KI-gestützte Workflow-Designfunktionen ein, die Unternehmensabläufe in lokalen, Cloud- und Hybridumgebungen verbinden und vereinheitlichen.

Die neuesten Verbesserungen spiegeln einen Wandel von der Einführung von KI-Funktionen bis hin zur unternehmensweiten Integration von KI in produktive Prozesse und führen zu messbaren Auswirkungen auf die Workflows in den Bereichen Erfassung, Verarbeitung, Compliance und Bereitstellung.

"Letztes Jahr haben wir Vantage AI als neue Grundlage für intelligente Medien-Workflows eingeführt", sagte Rich Andes, Vice President of Product Management bei Telestream. "Heute erweitern wir diese Grundlage durch eine tiefere Integration über Cloud- und Hybrid-Bereitstellungen hinweg, eine verbesserte QC-Automatisierung und skalierbare Lokalisierungs-Workflows. Das ist praktische KI in Aktion: eingebettet, erklärbar und für reale Produktionsumgebungen konzipiert."

Practical AI von Telestream: Was ist neu im Jahr 2026?

Die neuesten KI-Fortschritte von Telestream sorgen für bedeutende operative Fortschritte in fünf Kernbereichen:

AI Caption: Erweiterte Lokalisierung in großem Maßstab

KI-gestützte Untertitelung und Übersetzung unterstützen nun bis zu 128 Sprachen in Vantage- und Stanza-Workflows und ermöglichen automatische Transkription (Speech-to-Text), Untertitelgenerierung und die Bereitstellung mehrsprachiger Untertitel in einer einheitlichen Verarbeitungskette. Diese Verbesserungen reduzieren die Durchlaufzeiten für FAST-Kanäle, OTT-Distribution und globale Sportsyndizierung erheblich.

AI Qualify: KI-gestützte Qualitätskontrolle in Produktionspipelines integriert

Die Verbesserungen von Qualify integrieren KI-gestützte Lippensynchronisationsvalidierung, Untertitelausrichtungsprüfungen und Sprachverifizierung direkt in automatisierte QC-Workflows. Indem nur ausnahmebasierte Probleme zur Überprüfung durch den Bediener markiert werden, reduzieren Teams den manuellen Prüfaufwand und verbessern gleichzeitig die Lieferzuverlässigkeit und die Plattformkonformität.

AI Speech: Echtzeit-Sprachintelligenz für wachsende Dateien

Sprach-zu-Text- und Metadaten-Extraktionsfunktionen unterstützen nun wachsende Datei-Workflows und ermöglichen Echtzeit-Tagging und durchsuchbare Metadaten während der Erfassung und Verarbeitung. Dadurch können Nachrichten-, Sport- und Live-Produktionsteams die Bearbeitungszeit verkürzen und die Auffindbarkeit von Inhalten verbessern, ohne auf die Fertigstellung der Dateien warten zu müssen.

AI Vision: Visuelle Intelligenz reduziert manuellen Aufwand

AI Vision führt visuelle Intelligenz auf Frame-Ebene in Telestream-Workflows ein und wandelt Videos automatisch in verwertbare Metadaten um, die über die traditionellen Dateieigenschaften hinausgehen. Mithilfe fortschrittlicher Computer Vision identifiziert AI Vision Objekte, Logos, Bauchbinden (Lower Thirds), Verstöße gegen Safe-Area-Vorgaben und unangemessene Inhalte und generiert gleichzeitig in Echtzeit Beschreibungen auf Szenenebene. Diese Funktionen ermöglichen die Beschreibung der Szene innerhalb eines Video-Feeds als Metadaten, die Erkennung und Entfernung von Logos in großen Inhaltsbibliotheken sowie die Identifizierung und Ersetzung von Werbepausen für die Wiederverwendung von VOD. AI Vision reduziert den manuellen Überprüfungsaufwand, stärkt Compliance-Workflows und erweitert die Automatisierung für Live- und dateibasierte Produktionsumgebungen.

AI Media Analyzer: Inhaltsbezogene Analyse

AI Media Analyzer erweitert die Inhaltsprüfung von der grundlegenden technischen Validierung hin zum kontextuellen Verständnis dessen, was tatsächlich in einer Mediendatei enthalten ist. Anstatt lediglich Auflösung, Bildrate oder Codec zu überprüfen, erkennt Media Analyzer die Art des Inhalts, segmentiert Medien in sinnvolle Abschnitte und generiert Metadaten, die Szenenwechsel, Inhaltstypen, grafische Überlagerungen und potenzielle Compliance-Risiken widerspiegeln. Diese inhaltsbasierte Analyse ermöglicht schnellere Überprüfungszyklen und eine genauere Auslösung nachgelagerter Workflows. Sie sorgt für erhebliche Zeitersparnisse für den Bediener in den Bereichen Ingest, Verarbeitung und Bereitstellung und verwandelt die Medienbewertung in eine automatisierte, produktionsreife Funktion. Diese Funktion ist in der EDC-Plattform von Telestream verfügbar und wird in Kürze auch für Vantage AI verfügbar sein.

Diese Verbesserungen stellen sicher, dass KI-Funktionen integrierte Komponenten sind, die eine vertrauenswürdige Produktionsinfrastruktur schaffen.

"KI liefert einen Mehrwert, wenn sie in großem Maßstab eingesetzt wird", fügte Andes hinzu. "Unsere Kunden brauchen keine weiteren Labels oder Transkripte, sondern intelligente Automatisierung, die die Durchlaufzeiten verkürzt, die Genauigkeit verbessert, die Compliance gewährleistet und sich an ihre Infrastruktur und Workflows anpassen lässt. Genau das bietet die nächste Phase von Practical AI."

Entwickelt für Kontrolle, Sicherheit und Vertrauen

Wie bei früheren Versionen sind die KI-Funktionen von Telestream auch weiterhin sicher konzipiert. Kunden behalten die volle Kontrolle über ihre Inhalte, unabhängig davon, ob diese vor Ort, in privaten Umgebungen oder über verwaltete Cloud-Dienste bereitgestellt werden. Es werden keine Kundenmedien zum Trainieren gemeinsamer Modelle verwendet, wodurch Compliance, Überprüfbarkeit und Kostenvorhersagbarkeit gewährleistet sind.

Entwickelt für die nächste Ära der Medienbereitstellung

Neben den Verbesserungen des KI-Workflows investiert Telestream weiterhin in die Vorbereitung auf Formate der nächsten Generation und in Compliance-Standards, einschließlich der Unterstützung neuer Codecs und Audio-Standards sowie der Erforschung von C2PA-Metadaten-Workflows, um den wachsenden Anforderungen an die Authentizität von Inhalten gerecht zu werden.

Zusammen stärken diese Fortschritte die Position von Telestream als Workflow-Plattform-Partner und helfen Rundfunkveranstaltern, Streamern und Produzenten von Inhalten, ihre Abläufe zu modernisieren, ohne dabei an Kontrolle, Qualität oder Zuverlässigkeit einzubüßen.

Treffen Sie Telestream auf der NAB 2026

Medienvertreter sind eingeladen, Telestream auf der NAB 2026 zu besuchen. Um einen Termin für ein Briefing zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an Kristin Canders unter kristin@grithaus.agency.

Weitere Informationen über die produktionsreife KI von Telestream finden Sie unter https://www.telestream.com/vantage-ai/.

Laden Sie hier die Pressemappe herunter.

Über Telestream

Telestream steht seit fast drei Jahrzehnten bei der Innovation digitaler Medien an vorderster Front und ist der vertrauenswürdige Partner hinter einigen der weltweit unternehmenskritischsten Medienoperationen. Die branchenführenden Test-, Mess- und Medien-Workflow-Lösungen optimieren den Betrieb und skalieren effizient über den gesamten Lebenszyklus der Medien - von der Erfassung und Live-Produktion bis hin zu Automatisierung, Verarbeitung, Qualitätskontrolle, Content Management und Verteilung. Telestream wurde für On-Premise-, Cloud- und hybride Umgebungen entwickelt und gewährleistet eine hochwertige Medienbereitstellung für jedes Publikum und auf jeder Plattform. Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz und hat seinen Hauptsitz in Nevada City, Kalifornien. Weitere Informationen unter www.telestream.net.

Pressesprecherin

Kristin Canders

Grithaus Agency

(e) kristin@grithaus.agency

(t) +1 (207) 974-7744

QUELLE: Telestream LLC

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83155Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83155&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.