NORMA hat sein Rückführungsprogramm für Aktionäre 2026 mit einem geplanten Aktienrückkauf von bis zu ~3,19 Millionen Aktien zu einem Preis von 16,59 EUR pro Aktie gestartet, was eine Prämie von 13,7 % gegenüber dem Schlusskurs von gestern darstellt und ein maximales Gesamtvolumen von 52,9 Millionen EUR repräsentiert. Die Annahmefrist läuft bis zum 27. März 2026 und markiert einen gut antizipierten ersten Schritt zur Rückführung von Kapital an die Aktionäre. Dies wird voraussichtlich nicht die letzte Maßnahme im Jahr 2026 sein, da der Hauptteil der geplanten Rückführungen an die Aktionäre noch bevorsteht. Der Rückkauf folgt dem Verkauf des Geschäftsbereichs Wasserwirtschaft, der die Bilanz gestärkt und Kapital für sowohl Schuldenabbau als auch Rückführungen an die Aktionäre freigesetzt hat. Das Programm wirkt verwässerungshemmend, da es die Anzahl der ausstehenden Aktien reduziert und den Wert je Aktie erhöht. Eine vollständige Umsetzung könnte das Kursziel um etwa 2,50 EUR steigern. Eine vollständige Umsetzung könnte das Kursziel um etwa 2,50 EUR anheben. Für den Moment halten wir unsere BUY-Empfehlung mit einem Kursziel von 20,00 EUR aufrecht, bis der Aktienrückkauf abgeschlossen ist. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/norma-group-se





© 2026 mwb research