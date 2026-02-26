Der Carve-out-Markt in Deutschland boomt - vor allem in der Industrie, im Automotive- und Chemiesektor. Doch die Komplexität solcher Transaktionen birgt erhebliche Risiken. Carina Küffen, Partnerin und Geschäftsführerin bei der M&A-Beratung Saxenhammer, erklärt bei FINANCE TV, worauf es wirklich ankommt. Das erwartet Sie in diesem Talk: - So ist der deutsche Carve-out-Markt aufgestellt: Sektoren, Spieler, Dynamiken - Warum die Deal-Readiness bei Carve-outs entscheidend ist - und wie man sein Target am besten auf die Transaktion vorbereitet - Was der kritischste Punkt bei Carve-outs ist und wie man durch diesen erfolgreich manövriert - Worauf es speziell bei Distressed-Carve-outs ankommt - Und wann Carve-outs grundsätzlich nicht sinnvoll sind Das ganze Interview mit Carina Küffen von Saxenhammer gibt es jetzt hier bei FINANCE TV! Hinweis: Diesen Talk von FINANCE TV präsentiert Saxenhammer. Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Verpassen Sie keine Folge - hören Sie uns als Podcast auf Spotify und Apple Podcasts oder sehen Sie sich das Interview als Video auf Youtube an!