Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Gesamt-PMI der Eurozone stieg nach der vorläufigen Schätzung für den Februar stärker als erwartet von 51,3 auf 51,9 Punkte, so die Analysten von Postbank Research.Verantwortlich hierfür sei der Index der Industrie gewesen, der von 49,5 auf 50,8 Punkte gesprungen sei. Der PMI habe geringfügig von 51,6 auf 51,8 Punkte zugelegt. Auch für Deutschland habe sich ein ähnliches Bild ergeben, der Industrie-PMI sei von 49,1 auf 50,7 Punkte gestiegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
