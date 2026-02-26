Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten ist zuletzt etwas Ruhe eingekehrt, wenngleich geopolitische Themen und auch die US-Zollpolitik weiterhin eine Rolle spielen, so die Analysten der Helaba.Das Schlagzeilenrisiko bleibe daher wohl erhöht. Datenseitig von Interesse sei heute zunächst die EWU-Geldmenge M3. Sie liefere Hinweise auf die inflationären und realwirtschaftlichen Perspektiven der europäischen Volkswirtschaft. Mit einer dynamischen Kreditnachfrage, die zu einem kräftigen Plus der Geldmenge beitragen würde, sei eher nicht zu rechnen. Zwar habe sich die Stimmung bei den Unternehmen und Verbrauchern im Trend etwas verbessert, viel Optimismus lasse sich davon aber nicht ableiten. Die Analysten der Helaba würden ein moderates Plus bei der Geldmenge für wahrscheinlich halten. Insgesamt sollten die Zahlen weder monetären Inflationsdruck anzeigen noch Konjunktursorgen schüren. ...

