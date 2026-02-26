Zum E-Kleinwagen MG2 verdichten sich erste, grobe Eckdaten: Die Preise des neuen Einstiegsmodells der SAIC-Marke sollen ab etwa 20.000 Pfund starten - umgerechnet knapp 23.000 Euro. Vorgestellt werden soll der MG2 in der zweiten Jahreshälfte 2026, erhältlich sein aber erst 2027. Das berichtet AutoExpress unter Berufung auf David Allison, Chef der Produkt- und Planungsabteilung von MG in Großbritannien. Klar ist schon länger, dass der MG2 als neues ...Den vollständigen Artikel lesen ...
