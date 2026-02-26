FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich nach seinen Gewinnen zur Wochenmitte über 1,18 US-Dollar gehalten. Die Gemeinschaftswährung notierte am Donnerstagvormittag bei 1,1804 Dollar und damit auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1784 (Dienstag: 1,1777) Dollar festgesetzt.

Der Euro pendelt bereits seit guter einer Woche um 1,18 Dollar. Nach Auffassung der Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) deuten technische Indikatoren aktuell auf eine trendlose Marktverfassung hin. Derzeit sei offen, in welche Richtung der nächste, größere Impuls führen wird.

Aus fundamentaler Sicht sei an den Finanzmärkten zuletzt etwas Ruhe eingekehrt, wenngleich die US-Zollpolitik und auch geopolitische Themen weiterhin eine Rolle spielten, fuhren die Helaba-Experten fort. So gehen vor dem Hintergrund militärischer Spannungen die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in eine entscheidende Runde. Der Iran hat derweil nach eigenen Angaben einen Entwurf für ein neues Atomabkommen mit den USA übermittelt.

Datenseitig von Interesse ist am Donnerstag den Fachleuten zufolge zunächst die Entwicklung der Geldmenge M3 in der Eurozone. Sie liefert Hinweise auf die inflationären und real- wirtschaftlichen Perspektiven der europäischen Volkswirtschaft. Bezüglich der konjunkturellen Entwicklung in der Eurozone sei am späten Vormittag das Wirtschaftsvertrauen im gemeinsamen Währungsraum zu beachten. Die Vorgaben sind laut der Helaba leicht positiv./la/jsl/stk