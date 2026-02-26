Die Nordex-Aktien sind gestern nach außergewöhnlich starken Quartalszahlen stark gestiegen und haben intraday kurzzeitig die 20%-Marke überschritten. Diese Rally verdeutlicht das Vertrauen des Marktes in die operative Ausführung des Unternehmens und die strukturell verbesserten Erträge, drängt jedoch auch die Aktie auf eine deutlich höhere Bewertung. Die operative Leistung bleibt robust, mit starker Cash-Generierung, solidem Auftragseingang und einer zuversichtlichen Prognose für das Jahr 2026. Die mittelfristigen Ziele deuten auf eine fortgesetzte Margenausweitung und profitables Wachstum hin, was den Optimismus des Managements hinsichtlich der operativen Effizienz und der Marktnachfrage widerspiegelt. Allerdings ist mit dem jüngsten Anstieg des Aktienkurses ein Großteil der positiven Perspektive bereits eingepreist, was nur begrenzten Spielraum für Fehltritte lässt. Wir bleiben grundsätzlich optimistisch und halten unser Kursziel von 40,00 EUR aufrecht, jedoch revidieren wir unser Rating von KAUFEN auf HALTEN, da ein Großteil des Optimismus nach dem Kursanstieg bereits in den aktuellen Bewertungen reflektiert ist. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nordex-se





