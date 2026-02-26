Gerresheimer (GXI) hat in einer ad-hoc Mitteilung bekannt gegeben, dass die BaFin ihre Prüfung für das Geschäftsjahr 2024 ausgeweitet und eine Sonderprüfung weiterer Berichte eingeleitet hat. Dies geschieht aufgrund von Hinweisen auf fehlerhafte Angaben zu Leasing-Verbindlichkeiten, der Amortisation von Entwicklungskosten und möglichen Wertminderungen im Bereich Advanced Technologies. Weitere Bedenken betreffen unzureichende Risikoinformationen für das erste Halbjahr 2025, verzögerte Wertminderungen und mögliche fehlerhafte Abrechnungen im Bill-and-Hold-Verfahren. Diese Probleme deuten auf strukturelle Schwächen in der Rechnungslegung und den internen Kontrollen hin, wobei die Transparenz erheblich eingeschränkt ist, da sich die Prüfung über Monate hinziehen könnte. Angesichts wiederholter nach unten korrigierter historischer Zahlen und eines erhöhten Governance-Risikos wenden wir in unserem DCF-Modell einen höheren Risikodiscount an und senken unser Kursziel auf 12,50 EUR, während wir GXI auf SELL herabstufen. Die regulatorische Unsicherheit wird voraussichtlich die Equity Story dominieren, während operationale Verbesserungen weiterhin in der Ferne liegen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/gerresheimer-ag





© 2026 mwb research