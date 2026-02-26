Routerhersteller Fritz hat auf dem diesjährigen Mobile World Congress in Barcelona zahlreiche neue Produkte im Gepäck. Künftig erwarten euch Fritzboxen für Glasfaser- und 5G-Internetverbindungen sowie Repeater für bessere WLAN-Reichweite in der Wohnung. Zudem gibt Fritz einen Ausblick auf Wi-Fi 8. In einer Pressemitteilung fasst Fritz zusammen, was der Hersteller in diesem Jahr auf dem MWC Anfang März vorstellen will. Im Zentrum der Ankündigung steht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n