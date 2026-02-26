Düsseldorf (ots) -Wenn tiefenwirksame Reinigung nicht mehr geplant werden muss, sondern sich fast von selbst erledigt, ist es Roborock. Die weltweite Nr. 1 Saugrobotermarke 2024*, bringt mit dem Saros 20 und dem Qrevo Curv 2 Flow zwei auf der CES vorgestellte Premium-Saug- und Wischroboter ab sofort in den Handel. Der Saros 20, der bis zu 8,8 cm hohe Doppelschwellen mühelos überwindet, startet zum attraktiven Early-Bird-Preis von 1.289,00 EUR. Wer den Saros 20 zwischen dem 26. Februar und dem 11. März 2026 kauft, profitiert zusätzlich: Neben der Anhebung der Garantielaufzeit von zwei auf drei Jahre, gibt es zusätzliches Zubehör. Der Qrevo Curv 2 Flow, ein Saug- und Wischroboter der nächsten Generation mit innovativer Wischwalze, ist ebenfalls ab sofort zum Early-Bird-Preis von 749,00 EUR erhältlich.Beide Modelle stehen ganz im Zeichen der nutzerzentrierten Unternehmensphilosophie von Roborock - mit dem klaren Fokus, die Lebensqualität der Kunden weltweit nachhaltig zu verbessern. Denn es geht um die Lösung echter Alltagsprobleme: weniger Aufwand, mehr Komfort, ein makellos sauberes Zuhause - und vor allem um das, was wirklich zählt: Mehr Zeit für Dich.Saros 20 & Saros 20X - Grenzenlose Sauberkeit dank AdaptiLift Chassis 3.0Der Saros 20 ist ein echter Technologiesprung. Sein neues AdaptiLift Chassis 3.0 meistert erstmals Doppelschwellen bis 4,5 + 4,3 cm [1] und ermöglicht unterbrechungsfreie Reinigung von Raum zu Raum. Die anhebbaren Haupt- und Zusatzräder sowie ein integrierter Kletterarm analysieren automatisch unebene Übergänge, heben Vorder-, Rück- oder Seitenpartien des Chassis und garantieren eine zuverlässige Reinigung selbst in schwierigen Situationen.Neu ist die branchenweit erste dynamische Chassis-Anhebung für Teppiche: Auf Teppichen bis 3 cm Florhöhe passt der Saros 20 bei aktiviertem Modus [2],[3] seine Höhe automatisch an, um den Saugdruck zu maximieren.Während der Early-Bird-Phase ist der Saros 20 als Set mit zusätzlich:- vier Wischpads,- drei Staubbeutel,- zwei Filtern,- eine Hauptbürstenabdeckung,- eine Hauptbürste und- zwei Seitenbürsten verfügbar.Als Saros 20X ist er mit dieser zusätzlichen Ausstattung auch darüber hinaus exklusiv bei MediaMarkt erhältlich.StarSight Autonomous System 2.0Kein Hindernis bleibt unerkannt und wird gekonnt gemeistert. Mit einer 21-fach höheren Abtastfrequenz als herkömmliche LDS-Systeme kartiert der Saros 20 dank des StarSight Autonomous System 2.0 schneller und präziser und erkennt über 300 Hindernistypen ab 2×2 cm. Das VertiBeam-System sorgt für zusätzliche Sicherheit an Wänden und Möbelkanten. Selbst unter bodennahen Möbelstücken reinigt der Saros 20 dank einer niedrigen Bauhöhe von nur 7,95 cm zuverlässig und sorgt so für sichtbare Sauberkeit in unsichtbaren Bereichen.TripleLift-Design & ReinigungsleistungKeine Sorgen mehr um nasse Teppiche, hartnäckige Verschmutzungen oder Kreuzkonterminationen in den eigenen vier Wänden. Die dreifach anhebbare Architektur des Saros 20 koordiniert Chassis, Hauptbürste und rotierende Mopps in Echtzeit. Je nach Modus bleiben die Mopps im Dock, werden angehoben oder reinigen mit bis zu 200 U/min und einem Anpressdruck von 13 Na [4]. Der FlexiArm erreicht Kanten und Ecken bis 2 cm Höhe [5], Ränder werden bis auf 0 mm [6] sauber - für ein blitzblankes Reinigungserlebnis. Mit bis zu 36.000 Pa HyperForce-Saugleistung [7] und dem Dual Anti-Tangle-System entfernt der Saros 20 tiefsitzenden Staub und Haare zuverlässig. Dank StainTarget-AI-Cleaning wechselt er bei erkannten Flüssigkeiten automatisch in den Wischmodus, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.RockDock - 100 °C Hygiene, 65 Tage KomfortDas neue RockDock setzt Maßstäbe in der Selbstwartung: Mit bis zu 100 °C heißem Wasser werden die Mopps bidirektional gereinigt, Fett- und Speisereste effektiv gelöst. TÜV-Tests bestätigen eine Bakterienentfernung von über 99,99 % auf den Mopps [8]. Eine optimierte, einteilige Reinigungsschale verbessert die Abdeckung, erhöht die Wassermenge und sorgt für leisere Reinigungszyklen [9]. Die 55 °C Warmlufttrocknung reduziert Feuchtigkeit und Gerüche zuverlässig. Dank automatischer Staubentleerung sind bis zu 65 Tage ohne Beutelwechsel möglich. Das Dock füllt Warmwasser nach und dosiert automatisch das Reinigungsmittel.Qrevo Curv 2 Flow & Qrevo Curv 2 FlowX - Die nächste Generation der WischwalzeMarmelade, Ketchup oder ähnliches auf dem Boden? Der Qrevo Curv 2 Flow wurde speziell für Hartböden und gemischte Bodenbeläge entwickelt, die besonders stark verschmutzt werden. Herzstück ist das SpiraFlow-System: ein Echtzeit-Selbstreinigungssystem, das die Wischwalze während des gesamten Reinigungsvorgangs kontinuierlich säubert. Acht Wasserauslässe sorgen für eine gleichmäßige Frischwasserzufuhr, ein integrierter Abstreifer reguliert die Feuchtigkeit und leitet Schmutzwasser separat ab - für maximale Hygiene ohne Kreuzkontamination.Die 270 mm breite, motorisierte Wischwalze rotiert mit bis zu 220 U/min [10] und arbeitet mit 15 N Anpressdruck. Das Ergebnis: über 99,99 % Bakterienentfernung [11]. Dank Edge-Adaptive-Funktion fährt die Wischwalze aus und reinigt bis auf 10 mm an Kanten heran. Bei Teppichen hebt sie sich automatisch um 15 mm an, während der Roller Shield zuverlässig vor Feuchtigkeit schützt.Auch die Wartung ist konsequent nutzerfreundlich: Schmutzwassertank, -kanal und Reinigungsschale sind vollständig entnehmbar und ausspülbar. Die um 75° abklappbare Wischwalze ermöglicht zusätzlich eine besonders gründliche Reinigung.Als Qrevo Curv 2 FlowX ist der innovative Helfer exklusiv bei MediaMarkt erhältlich.Smarte Power & KI-ErkennungAuch tiefsitzender Schmutz hat dank der bis zu 20.000 Pa HyperForce-Saugleistung keine Chance. Unterstützt durch intelligente Software: Die DirTect-KI erkennt Verschmutzungsarten automatisch und passt die Strategie an. Bei nassen Flecken wechselt das System in den reinen Wischmodus und hebt Haupt- sowie Seitenbürste an, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.Auch lange Haare und Hindernisse auf dem Boden sind kein Problem. Das SGS-zertifizierte Dual-Anti-Tangle-System mit DuoDivide-Hauptbürste und zwei anhebbaren, bogenförmigen Seitenbürsten minimiert Haarverhedderungen zuverlässig. Dank Reactive-AI-Navigation mit strukturiertem Licht und RGB-Kamera erkennt und umgeht das System über 200 Hindernistypen - von Kabeln und Schuhen bis hin zu tierischen Überraschungen.Neues Multifunktions-DockDas neue Multifunktions-Dock perfektioniert das Hands-free-Erlebnis: Getrennte Frisch- und Schmutzwasserwege, eine vollständig durchtränkte Wischwalze sowie bidirektionale Reinigung mit zwei Abstreifern sorgen für besonders gründliche Ergebnisse. Die 75 °C Hochtemperaturwäsche [12] entfernt selbst hartnäckige Rückstände und erreicht eine 99 %ige Bakterienentfernung [13]. Anschließend reduziert die 55 °C Warmlufttrocknung Feuchtigkeit und Gerüche zuverlässig. Dank automatischer Staubentleerung sind bis zu 65 Tage Betrieb ohne Beutelwechsel möglich - nahezu wartungsfrei.Preise & VerfügbarkeitenSaros 20 Set (Aktionszeitraum: 26.02. - 11.03.2026)- zusätzliches Zubehör: vier Wischpads, drei Staubbeutel, zwei Filter, eine Hauptbürstenabdeckung, eine Hauptbürste, zwei Seitenbürsten- Early-Bird-Preis: 1.289,00 EUR- UVP: 1.499,00 EUR- Shop: Roborock Shop (https://de.roborock.com/products/roborock-saros-20); Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0G4NC8KN7)Saros 20X- zusätzliches Zubehör: vier Wischpads, drei Staubbeutel, zwei Filter, eine Hauptbürstenabdeckung, eine Hauptbürste, zwei Seitenbürsten- Early-Bird-Preis: 1.289,00 EUR- UVP: 1.489,00 EUR- Shop: MediaMarkt (https://www.mediamarkt.de/de/product/-3032177.html); Otto (https://www.otto.de/p/roborock-saugroboter-mit-wischfunktion-saros-20x-mit-36-000-pa-7-98cm-flach-mop-abnahme-65-w-beutellos-ueberwindet-8-8-cm-hohe-schwellen-starsight-2-0-navigationssystem-2077841320/)Qrevo Curv 2 Flow- Early-Bird-Preis: 749,00 EUR- UVP: 899,00 EUR- Shop: Roborock Shop (https://de.roborock.com/products/roborock-qrevo-curv-2-flow); Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0FS16B394)Qrevo Curv 2 FlowX- Early-Bird-Preis: 749,00 EUR- UVP: 899,00 EUR- Shop: MediaMarkt (https://www.mediamarkt.de/de/product/-3035060.html); Otto (https://www.otto.de/p/roborock-saugroboter-qrevo-curv-2-flowx-white-65-w-mit-beutel-automatische-teppichschutz-walzenklappe-2082283196/)___________________________________________________________________________*Quelle: IDC Quarterly Smart Home Device Tracker, Q4 2024[1] Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.[2] Basierend auf internen F&E-Aufzeichnungen von Roborock sowie öffentlich verfügbaren Informationen wird diese Funktion durch das AdaptiLift Chassis 3.0 von Roborock ermöglicht - das branchenweit erste serienmäßig produzierte anhebbare Chassis-System mit Drei-Rad-Steuerung, eingeführt im dritten Quartal 2024. Die dynamische Teppichreinigungsfunktion wurde offiziell im dritten Quartal 2025 vorgestellt.[3] Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren. Diese Funktion muss manuell in der Roborock App aktiviert werden.[4] Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.[5] Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.[6] Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.[7] Basierend auf internen Tests des Digitalmotors unter spezifischen Bedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Produktkonfiguration und Nutzungsbedingungen variieren.[8] Basierend auf Tests von TÜV Rheinland im Standard-Selbstreinigungsmodus werden über 99,99 % der Bakterien auf den rotierenden Mopps effektiv entfernt. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach häuslicher Umgebung variieren.[9] Basierend auf internen Tests des Herstellers im Vergleich zu früheren Reinigungsdurchläufen der Roborock Mopp-Waschsysteme. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen variieren.[10] Interne Tests bei Auswahl des extremen Wasserflusses im benutzerdefinierten Modus.[11] TÜV-SÜD-Test: >99,99 % Entfernung von E. coli, Staphylococcus aureus und Klebsiella pneumoniae. TÜV Rheinland Test: >99 % Entfernung von Staphylococcus aureus und E. coli. Zertifikat ID: 0000088982.