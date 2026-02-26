Nasdaq Prognose & Analyse für Donnerstag, den 26.02.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.001 Punkten. Übergeordnet ging es, wie am Vortag auch, bis zur Aufnahme des offiziellen Handels zunächst in einer Box seitwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag wurde zunächst das Tagestief festgestellt, das direkt wieder zurückgekauft worden ist. Kaufdruck schob den Nasdaq zunächst über die 25.300 Punkte. Nach einem kleiner Rücksetzer ging es am Abend dann weiter aufwärts. Der Nasdaq ging im Bereich seines Tageshochs aus dem Handel. Im Rahmen der Frühhandels gab der Index wieder etwas nach, die 25.300 Punkte-Marke wurde im Zuge dessen wieder aufgegeben.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100

?? Drei Key Takeaways - Nasdaq 100 aktuell im Überblick

SMA200 im 4h-Chart als Schlüsselmarke Die Zone um 25.283 Punkte (SMA200) entscheidet über die kurzfristige Richtung. Oberhalb bleibt die bullische Struktur intakt mit Potenzial in Richtung 23,6 - Retracement. Darunter rücken SMA20 und 38,2 - Retracement in den Fokus.

Kurzfristig bullische Tendenz über SMA20 im Stundenchart Solange sich der Nasdaq per Stundenschluss über der SMA20 (25.267 Punkte) hält, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 25.355 Punkte und darüber hinaus.

Erhöhte Relevanz der Marke 25.289 Punkte für den Tagesverlauf Über 25.289 Punkten überwiegen die Chancen auf weitere Anstiege. Unterhalb dieser Marke könnte sich die Schwäche in Richtung 25.066 Punkte und tiefer ausweiten.

Nasdaq Prognose: Rückblick auf den letzten Handelstag Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.001 Punkten. Wie bereits am Vortag bewegte sich der Index bis zur Eröffnung des offiziellen Handels in einer engen Seitwärtsrange. Mit Handelsstart wurde zunächst das Tagestief bei 24.978 Punkten markiert, das jedoch direkt wieder aufgekauft wurde. Im weiteren Verlauf setzte deutlicher Kaufdruck ein, der den Nasdaq über die Marke von 25.300 Punkten führte. Nach einem kurzen Rücksetzer am Nachmittag wurde die Aufwärtsbewegung am Abend fortgesetzt. Der Handel endete nahe dem Tageshoch bei 25.356 Punkten. Im Frühhandel kam es erneut zu leichten Abgaben, wodurch die Marke von 25.300 Punkten vorübergehend unterschritten wurde. Tagesdaten im Überblick (08:00-22:00 Uhr) Tageshoch: 25.356 Punkte

Tagestief: 24.978 Punkte

Tagesschluss: 25.345 Punkte

Tagesrange: 378 Punkte Damit zeigte sich insgesamt ein stabiler Handelstag mit klarer Erholung vom Tagestief und einem starken Schlusskurs...

