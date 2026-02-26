DAX Prognose für Donnerstag, 26.02.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.030 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels wurde das Tagestief formatiert. Es ging bis zum späten Vormittag zunächst in einer Box seitwärts. Ab dem Mittag stellte sich jedoch Kaufinteresse ein. Es ging in moderaten Impulsen aufwärts. Am Nachmittag stellte sich ein Rücksetzer ein, der aber direkt wieder zurückgekauft worden ist. Die Bullen konnten gestern einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich ging es in einer engen Range seitwärts weiter. Zum Handelsschluss hin zogen die Kurse noch einmal an. Der DAX ging bei 25.220 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Drei Key Takeaways - DAX aktuell im Überblick

DAX aktuell in Entscheidungszone: Der Index startet bei 25.142 Punkten und kämpft um die SMA20 im Stundenchart. Oberhalb davon bleibt das kurzfristige Momentum konstruktiv.

Aufwärtspotenzial bis 25.500 Punkte: Wird die Zone um 25.170 Punkte nachhaltig zurückerobert, liegen die nächsten Kursziele bei 25.335/45 und 25.495/510 Punkten.

Unterstützungsbereich klar definiert: Unterhalb von 25.043 Punkten würde sich das Chartbild eintrüben. Spätestens im Bereich 24.946 Punkte entscheidet sich, ob die übergeordnete Aufwärtsstruktur Bestand hat.

Der DAX startete gestern bei 25.030 Punkten in den vorbörslichen Handel. Mit Beginn des Xetra-Handels wurde das Tagestief bei 24.999 Punkten markiert. Zunächst bewegte sich der Index in einer Seitwärtsrange, bevor ab dem Mittag verstärkt Kaufinteresse einsetzte.

Im weiteren Verlauf konnte der DAX kontinuierlich zulegen. Ein Rücksetzer am Nachmittag wurde direkt aufgefangen. Der Xetra-Schluss lag bei 25.176 Punkten, der offizielle Tagesschluss bei 25.220 Punkten. Damit verbuchte der Leitindex einen soliden Tagesgewinn.

Marktbreite: 20 Aktien schlossen im Plus, 20 Titel im Minus.

Top-Werte:

Commerzbank +4,36 %

RWE +3,04 %

Siemens Energy +2,97 %

Schwächste Werte:

Beiersdorf -3,23 %

Brenntag -2,88 %

Rheinmetall -2,56 %

Handelsspanne: 227 Punkte (08:00-22:00 Uhr)...

