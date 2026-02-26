Die Allianz präsentierte heute Morgen ein Rekordergebnis. Der operative Gewinn erhöhte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf den Rekordgewinn von 17,4 Mrd. €. Zugleich will Allianz-Chef Oliver Bäte die Dividende für das abgelaufenen Geschäftsjahr auf 17,10 € (Vorjahr: 15,40 €) erhöhen. Nach der Zahlenvorlage geriet die Allianz-Aktie allerdings unter Druck und notiert aktuell rund 0,9 % im Minus aufgrund von Gewinnmitnahmen.
