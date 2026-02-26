München (ots) -Bluthochdruck gehört zu den häufigsten Volkskrankheiten und bleibt oft lange unbemerkt. Regelmäßiges Messen kann dabei helfen, gesundheitliche Risiken frühzeitig zu erkennen und den Verlauf einer Therapie zu begleiten. Voraussetzung dafür sind ein geeignetes Blutdruckmessgerät und die richtige Anwendung. Worauf Verbraucherinnen und Verbraucher beim Kauf und bei der Nutzung achten sollten, erklären die TÜV SÜD-Experten Stephan Kammermayer und Joachim Arzt.Blutdruckmessgeräte zählen zu den Medizinprodukten. TÜV SÜD prüft seit vielen Jahren medizinische Messgeräte und unterstützt Hersteller dabei, Sicherheit, Genauigkeit und Qualität zu bewerten - auch für den Einsatz im häuslichen Umfeld.Oberarm- oder HandgelenkgerätVerbraucherinnen und Verbraucher haben grundsätzlich die Wahl zwischen Oberarm- und Handgelenk-Blutdruckmessgeräten. Oberarmgeräte gelten als besonders zuverlässig, da sie näher am Herzen messen und weniger anfällig für Messfehler sind. "Für viele Anwender ist das Oberarmgerät die erste Wahl - vor allem, wenn sie möglichst verlässliche Werte möchten", sagt der Produktexperte. Geräte für das Handgelenk sind kompakter und eignen sich gut für unterwegs. Allerdings reagieren sie sensibler auf die Messposition. "Das Handgelenk muss während der Messung auf Herzhöhe sein. Schon kleine Abweichungen können die Werte verfälschen", erklärt Joachim Arzt. Für ältere Menschen, Schwangere oder Personen mit Herzrhythmusstörungen empfehlen Fachgesellschaften in der Regel Oberarmgeräte.Manschette: Passform entscheidet über die MessgenauigkeitEin häufig unterschätzter Punkt ist die Manschette. Wichtig ist, dass sie zur Oberarmgröße passt. Eine zu kleine oder zu große Manschette kann zu falschen Messergebnissen führen. Beim Kauf sollten Verbraucherinnen und Verbraucher daher auf den angegebenen Armumfang achten und eine passende Größe wählen. Praktisch sind Manschetten mit Markierungen oder einer Sitzkontrolle, die anzeigen, ob sie korrekt angelegt sind. Viele Hersteller bieten unterschiedliche Manschettengrößen oder Universal-Manschetten an - ein Blick in die Produktbeschreibung lohnt sich.Messkomfort und ZusatzfunktionenEin gutes Blutdruckmessgerät sollte einfach zu bedienen sein und über ein gut ablesbares Display verfügen. Sinnvoll sind außerdem Speicherfunktionen: Viele Modelle speichern mehrere Messwerte, in vielen Fällen auch getrennt für zwei Personen, und können Durchschnittswerte bilden. "Wer seine Werte regelmäßig dokumentiert, kann Veränderungen besser erkennen und diese gezielt mit dem Arzt besprechen", so Arzt. Einige Geräte erkennen zudem unregelmäßige Herzschläge oder geben Hinweise zur Einordnung der Werte. Solche Funktionen können die Nutzung im Alltag erleichtern, ersetzen jedoch keine ärztliche Diagnose. Hilfreich können auch Anzeigen zur richtigen Körperhaltung oder Bewegungssensoren sein, die Messfehler frühzeitig anzeigen.So misst man richtigSelbst das beste Gerät liefert nur dann gute Werte, wenn korrekt gemessen wird. Joachim Arzt rät zu einer festen Routine: "Vor der Messung sollten Anwender ein paar Minuten zur Ruhe kommen. Wichtig ist außerdem eine bequeme Sitzhaltung und ein abgestützter Arm." Während der Messung sollte man ruhig sitzen, nicht sprechen, die Beine nicht überkreuzen und die Manschette direkt auf der Haut oder über dünner Kleidung anlegen. Mehrere Messungen hintereinander und die Berechnung des Mittelwerts können die Aussagekraft zusätzlich verbessern. Es wird empfohlen, möglichst immer zur gleichen Tageszeit zu messen - etwa morgens und abends - und die Werte über mehrere Tage zu vergleichen.App-Funktionen: praktisch, aber Datenschutz beachtenViele moderne Geräte lassen sich per Bluetooth mit einer App verbinden. Das kann hilfreich sein, um Messwerte automatisch zu speichern, Verläufe darzustellen und Daten beim Arzttermin vorzulegen. "Solche Funktionen sind bequem, entscheidend ist aber, dass Nutzer die Kontrolle über ihre Daten behalten", sagt Kammermayer. Wer App-Angebote nutzt, sollte auf transparente Datenschutzhinweise achten und prüfen, welche Berechtigungen die App verlangt. Wichtig ist außerdem, dass sich die Messwerte auch ohne App direkt am Gerät ablesen lassen.Produktsicherheit im AlltagDamit die Messergebnisse verlässlich sind, sollte das Gerät geprüft sein und den geltenden Anforderungen entsprechen. Orientierung bietet das blaue TÜV SÜD-Oktagon: Das Prüfzeichen bestätigt unter anderem die elektrische Sicherheit, die Qualität der Verarbeitung und die Zuverlässigkeit der Messung. Dazu zählen beispielsweise sichere Netzteile, eine stabile Isolation sowie Schutzfunktionen gegen Überhitzung oder Fehlströme. Auch bei batteriebetriebenen Geräten sind eine sichere Konstruktion, ein geschütztes Batteriefach, Verpolungsschutz und eine geprüfte Ladeelektronik bei Akkugeräten wichtig. Zusätzlich sollten Verbraucher darauf achten, dass das Gerät klinisch validiert ist, beispielsweise nach der Norm DIN EN ISO 81060-2 oder gemäß den Empfehlungen medizinischer Fachgesellschaften. Blutdruckmessgeräte als Medizinprodukte müssen ein CE-Kennzeichen tragen. 