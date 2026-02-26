EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Global Fashion Group S.A.
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Global Fashion Group S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.12.2025
Ort: https://ir.global-fashion-group.com/publications
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Global Fashion Group S.A.
|5, Heienhaff
|L-1736 Senningerberg
|Luxemburg
|Internet:
|ir.global-fashion-group.com
