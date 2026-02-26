Köln (ots) -Die Deutsche Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie (DGÄPC) veröffentlicht mit "Ungeschminkt - der Podcast für Ästhetische Chirurgie" erstmals ein eigenes Audioformat zur fundierten und transparenten Aufklärung über plastisch-ästhetische Behandlungen. Damit ist die DGÄPC die erste Fachgesellschaft in diesem Bereich, die einen regelmäßig erscheinenden Podcast als Informationsplattform für Patienten, Fachkollegen und interessierte Öffentlichkeit etabliert."Zwischen Social-Media-Trends und vereinfachter Darstellung entsteht schnell der Eindruck, ästhetische Behandlungen seien risikofrei. Diese Bagatellisierung führt zu Verunsicherung. Unser Anspruch ist es, medizinische Realität verständlich und transparent zu vermitteln", erklärt die Präsidentin der DGÄPC, Dr. Michaela Montanari (https://www.dgaepc.de/mitglieder/bochum/dr-med-michaela-montanari/). "Mit diesem Podcast möchten wir also Orientierung bieten, verbreitete Mythen und Trends einordnen und eine seriöse Grundlage für informierte Entscheidungen schaffen."Der Podcast greift monatlich zentrale Themen der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie auf - von Qualifikation und Patientensicherheit über aktuelle Behandlungstrends und etablierte Behandlungsmethoden bis hin zu evidenzbasierter Entscheidungsfindung. In einem rotierenden Drei-Personen-Setting diskutieren erfahrene Fachärzte für Plastische und Ästhetische Chirurgie medizinische Hintergründe, ordnen Entwicklungen ein und beleuchten Chancen, Grenzen und Risiken moderner Behandlungsverfahren.Das Format richtet sich dabei bewusst an ein breites Publikum: Patientinnen und Patienten erhalten tiefere, aber dennoch verständliche Einblicke in medizinische Zusammenhänge, während Fachkollegen aktuelle Entwicklungen und Qualitätsstandards diskutieren können. Gleichzeitig versteht die DGÄPC den Podcast als Beitrag zur Nachwuchsförderung und zur öffentlichen Positionierung verantwortungsvoller plastisch-ästhetischer Chirurgie.Die Inhalte orientieren sich an den Leitwerten der DGÄPC - Qualität, Wissenschaft, Weiterbildung und Verantwortung. Ziel ist es, komplexe Themen ohne Fachjargon, aber mit medizinischer Präzision aufzubereiten und so Vertrauen in ästhetische Medizin zu stärken.Die erste Folge (https://youtu.be/FvRuBLnCn4M) widmet sich der Frage, woran Patientinnen und Patienten qualifizierte plastisch-ästhetische Chirurgie erkennen können. Weitere Episoden behandeln unter anderem aktuelle Behandlungstrends, Ausbildung und Qualitätsstandards sowie die verantwortungsvolle Einordnung ästhetischer Entwicklungen.Ungeschminkt - der Podcast für Ästhetische Chirurgie" erscheint monatlich bei Podigee (https://ungeschminkt-podcast.podigee.io/), Spotify (https://open.spotify.com/show/2tYi5dyO4Lw8M8JMhsEOw6?si=XB6bBH_ZRZWw0QJC5t7wrg) und Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/us/podcast/ungeschminkt-der-podcast-f%C3%BCr-%C3%A4sthetische-chirurgie/id1879545014) sowie als Videoformat bei YouTube (https://www.youtube.com/@DG%C3%84PCPodcast) und über die Kanäle der DGÄPC (https://www.dgaepc.de/podcast/).Pressekontakt:Franziska BartelTel: 0221 298511-12E-Mail: presse@dgaepc.deWeb: www.dgaepc.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie (DGÄPC), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167299/6224361