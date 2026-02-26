Blauschimmelkäse, kakaofreie Schokolade oder Bier aus Wespenhefen: Durch Fermentation lassen sich nicht nur neue Aromen kreieren, sondern auch Lebensmittelabfälle verwerten und Treibhausgasemissionen senken. Das ist mal ein Mord mit Geschmack. Die Rede ist natürlich nicht von einer echten Meuchelei, sondern von dem Blauschimmelkäse "Blue Murder" aus der Familienkäserei Highland Fine Cheeses in Schottland. Sein würziges Aroma ist angenehm mild, dazu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
