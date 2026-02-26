Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Anstieg der US-Verbraucherpreise lag im Januar zwar mit 2,4% nach 2,7% im Dezember erneut unterhalb der Erwartungen und die Kernrate sank auf 2,5%, so die Analysten von Postbank Research.Allerdings sei die PCE-Kernrate im Dezember unerwartet deutlich von 2,8% auf 3,0% gestiegen. Der Arbeitsmarktbericht für Januar habe die Prognosen geschlagen: Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft sei mit 130.000 Stellen doppelt so stark wie erwartet gestiegen. Die Arbeitslosenquote sei unerwartet von 4,4% auf 4,3% gefallen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
