Das chinesische Joint Venture von Audi und SAIC hat die Preise des vollelektrischen Hoffnungsträgers AUDI E5 Sportback deutlich gesenkt. Vorerst bis zum 31. März liegen diese umgerechnet um rund 3.700 Euro niedriger als bislang. Grund sollen schwache Verkaufszahlen sein. Laut dem Fachdienst CarNewsChina gab es bis Ende Januar 2026 nur 7.070 Auslieferungen des AUDI E5 Sportback, wobei davon gerade mal 420 Fahrzeuge direkt im Januar abgesetzt wurden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
