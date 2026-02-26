APA ots news: Connect Kundenbarometer: Drei erneut beliebtester Business-Mobilfunkanbieter in Österreich.

Platz 1 in Österreich bei Kundenservice, Marke/ Anbieter und Service- App.



Bestnote in der Österreichwertung mit 114 Punkten (Note 1,9)

Beim Netz überzeugt Drei bei Stabilität und Netzabdeckung.

Drei konnte beim jährlichen connect professional B2B

Kundenbarometer die Österreich-Wertung zum fünften Mal für sich entschieden - und lag in der Gesamtwertung deutlich vor den Mitbewerbern A1 und Magenta.

Für das Kundenbarometer hat das Fachinstitut für Technikthemen (FifT) im Jänner 2026 rund 1.360 Geschäftskunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt. Untersucht wurden 28 Einzelaspekte, verteilt auf vier Hauptkriterien: Kundenservice, Marke und Anbieter, Netzqualität und Service-App.

Drei erhielt dabei von seinen Business- Kunden in Österreich die Bestnote 1,9 mit einem Gesamtscore von 114 Punkten. Neben Kategoriensiegen für Service, Marke/ Anbieter und Service-App, überzeugte auch das Drei Netz bei Stabilität/ Zuverlässigkeit und Netzabdeckung.



Zwtl.: Drei mit zufriedensten Businesskunden.



In der Kategorie Kundenservice führt Drei mit 110 Punkten. Besonders positiv bewerten Befragte die Freundlichkeit der Mitarbeiter:innen und deren Antwortqualität. Auch in den Kategorien "Beste Marke" und Service-App bleibt Drei klarer Spitzenreiter.

Kundenzufriedenheit bei Drei im Mittelpunkt.



"Die Tatsache, dass wir den B2B Kundenbarometer Mobilfunk bereits zum fünften Mal gewonnen haben, zeigt, dass unser starker Fokus auf Kundenservice Früchte trägt. Neben dem Sieg in den meisten Kategorien freut uns speziell die Bestwertung für Stabilität und Netzabdeckung des modernsten 5G Netzes Österreichs, mit dem wir bereits rund 95% aller Haushalte und Unternehmen erreichen," so Drei CCO Günter Lischka .



Die Details zur Erhebung sind abrufbar unter https://www.connect- professional.de/office-kommunikation/kundenbarometer-mobilfunk-b2b- 2026-404412.html



Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at



