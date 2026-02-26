München (ots) -Die vbw Stiftung Lebensgrundlagen Bayern der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. startet in die zweite Bewerbungsphase. Von 01. März 2026 bis 30. Juni 2026 können alle Interessierten ihre Projektideen über die Stiftungshomepage einreichen. "Basis für unser aller Leben sowie für jegliches erfolgreiche Wirtschaften ist ein lebenswertes Umfeld. Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen liegt im unmittelbaren Selbstverständnis der bayerischen Wirtschaft. Das Thema Nachhaltigkeit steht als Leitgedanke über allem", erklärt vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt, der gleichzeitig auch Vorsitzender des Stiftungsvorstands ist, und ergänzt: "Nachdem wir im letzten Jahr 18 Projekte aus ganz Bayern unterstützt haben, startet nun die zweite Bewerbungsphase. Die Stiftung fördert vorzugsweise ehrenamtlich getragene Projekte. Gerade in Bayern hat diese Form der gesellschaftlichen Teilhabe eine lange Tradition. Ich bin überzeugt: Auch deshalb ist der Freistaat ein so starker Wirtschaftsstandort."Unternehmen setzen auf nachhaltige Produkte und nachhaltige Produktion. Das sind wesentliche Elemente zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der bayerischen Wirtschaft in Zeiten der Transformation. Die vbw Stiftung Lebensgrundlagen Bayern ist in ihren Zwecken breit aufgestellt. Unter anderem fördert sie Projekte in den Bereichen Jugend- und Altenhilfe, Wohlfahrt, Natur- und Umweltschutz, Bildung, Heimatpflege, Sport sowie Feuer- und Katastrophenschutz sowie Nachbarschaftsentwicklung. "Mit unserer Stiftung komplettieren wir die Aktivitäten im Feld der Nachhaltigkeit und wollen ein Zeichen setzen, um Nachhaltigkeitsprojekte aus der Mitte der Gesellschaft zu fördern. Die Stiftung unterstützt gemeinnützige Vorhaben von Einzelpersonen und Organisationen, die mit Leidenschaft und Kreativität eine zukunftsfähige Heimat gestalten", erläuterte Brossardt.Die Stiftung ist gemeinnützig und verfolgt keine wirtschaftlichen Interessen. Insgesamt stehen jährlich bis zu 600.000 Euro zur Verfügung, mit denen mehrere mittlere und große Projekte in Bayern gefördert werden. Pro Projekt ist eine Unterstützung in einer Spanne zwischen 10.000 und 250.000 Euro möglich. Im Dezember findet die offizielle Prämierung für die Projekte 2026 statt.Alle Informationen zum Bewerbungsverfahren und zur vbw Stiftung Lebensgrundlagen Bayern: https://vbw-slb.de/Pressekontakt:Christoph Schreiber, +49 (0) 89-551 78-361, christoph.schreiber@vbw-bayern.deOriginal-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58439/6224455