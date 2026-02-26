Frankfurt am Main/Ampflwang (ots) -Begegnung zweier Welten: Philipp Horn trainiert mit Spezialbrille, die Johanna Recktenwalds Sehvermögen von nur zwei Prozent Sehkraft simuliert // Philipp Horn: "Im Endeffekt trainieren wir unsere Sinne genau gegensätzlich"Der Olympia-Vierte von Mailand Cortina, Philipp Horn, und Weltmeisterin Johanna Recktenwald sind beides Weltklasse-Biathleten, allerdings in unterschiedlichen Disziplinen: im olympischen bzw. im paralympischen Biathlon. Bei einem gemeinsamen Training wagt sich Philipp Horn unter Anleitung von Johanna Recktenwald erstmals selbst an den Para-Biathlon und erlebt unmittelbar, wie es ist, ohne visuelle Orientierung zu schießen. "Ich habe mich schon immer gefragt, wie das funktioniert. Ich finde es unglaublich faszinierend - und freue mich, das heute auch selbst einmal ausprobieren zu dürfen", sagt der Top-Athlet, der seit 2011 von der Sporthilfe gefördert wird und Mitglied im Top-Team ist.Mit einer Spezialbrille, die Recktenwalds Sehvermögen von nur zwei Prozent Sehkraft simuliert, testet er das Schießen allein gesteuert vom elektronischen Signalton der Anlage: Je höher der Klang, desto näher am Ziel. "Verrückt! Wir tragen extra Hörschutz, um uns vom Publikum und Nebengeräuschen abzuschirmen", kommentiert der Weltklasse-Biathlet. Am Ende stellen beide fest: Die Unterschiede zwischen olympischem und paralympischem Biathlon sind groß - und gleichzeitig überraschend klein. "Im Endeffekt trainieren wir unsere Sinne genau gegensätzlich", sagt Philipp Horn. "Ich verlasse mich auf meine Augen und blende Geräusche bestmöglich aus - du vertraust ganz auf dein Hörorgan. Und trotzdem machen wir dasselbe: Wir fahren Ski, wir liegen, wir schießen. Wir geben auf der Piste alles."Während Philipp Horn bei den Olympischen Spielen in Mailand Cortina eine Medaille mit einem starken vierten Platz denkbar knapp verpasste, darf sich Johanna Recktenwald Hoffnungen auf Edelmetall bei den Paralympischen Spielen am gleichen Ort machen. "Mit den olympischen Biathleten haben wir tatsächlich nur selten Berührungspunkte", sagt die Top-Athletin. Sie ist seit 2019 Sporthilfe-gefördert, Mitglied im Top-Team und wird in puncto Dualer Karriere und Altersvorsorge durch Programme des Bundes finanziell unterstützt. Die Weltmeisterin und der Weltklasse-Athlet sind Teil der Sporthilfe-Familie und begegneten sich vergangenen Oktober im Rahmen des Sporthilfe Club der Besten im österreichischen Ampflwang erstmals persönlich. Für den Club könnte sich Johanna Recktenwald mit einer paralympischen Medaille auch in diesem Jahr wieder qualifizieren.Der Austausch zwischen Recktenwald und Horn zeigt eindrucksvoll, wie nah sich olympischer und paralympischer Hochleistungssport trotz unterschiedlicher Voraussetzungen sind - und wie sehr gegenseitige Wertschätzung verbindet. Die Sporthilfe schafft mit ihren Veranstaltungen genau solche Begegnungen - zwischen Menschen, Sportarten und Perspektiven. Sie zeigt, dass Höchstleistung viele Facetten hat und echter sportlicher Spirit dort entsteht, wo man voneinander lernt.Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Artikel mit allen Eindrücken, Zitaten und Hintergründen zur Begegnung von Philipp Horn und Johanna Recktenwald ist hier abrufbar (https://www.sporthilfe.de/vor-den-paralympischen-spielen-in-mailand-cortina-biathlet-philipp-horn-johanna-recktenwald), frei verwendbar mit Quellenangabe "Sporthilfe".Fotos des Zusammentreffens finden Sie hier zum Download (https://sporthilfede.sharepoint.com/:f:/s/sporthilfe_media/IgDoI0_5XD_xSIHO2S0LPOEPAedJ6QybEbtYRF5O76ZbceY?e=jPgzJJ)._________________________________________________________________________"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post, Generali & Deutsche Vermögensberatung, DEUTZ und Tipico. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler sowie die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Die Sporthilfe wird gefördert durch das Bundeskanzleramt aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeDjamila BöhmOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 0170-5239996E-Mail: djamila.boehm@sporthilfe.dewww.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/6224452