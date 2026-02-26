Die Itzehoer stellt die Weichen für einen Generationswechsel im Vorstand: Der Vorstandschef Uwe Ludka wird Ende 2026 aus dem Gremium ausscheiden. In Vorbereitung darauf übernimmt Christoph Wappler Anfang Mai 2026 den Posten als Finanzvorstand. Der 47-Jährige war zuvor bei Baloise. Die Itzehoer Versicherungen haben Veränderungen im Vorstand angekündigt. Uwe Ludka, seit 1997 Vorstandsmitglied und seit 2015 Vorstandsvorsitzender, wird zum Ende des Jahres aus dem Gremium ausscheiden. In Vorbereitung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
