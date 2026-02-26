Schwellenländer-Aktien, EM-Anleihen und Lokalwährungsbonds rücken 2026 in den Fokus der größten Vermögensverwalter weltweit. Institutionelle Investoren mit mehr als 20 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen bauen ihre Engagements in Emerging Markets aus - nach Jahren klarer Übergewichtung der USA. Laut Citigroup sprechen robustes globales Wachstum und ein schwächerer US-Dollar für weiteres Potenzial bei Schwellenländer-Investments. Top-Investoren setzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Finanzmarktwelt.de