Hamburg (ots) -In Kooperation mit der Körber-Stiftung bietet der stern 2026 vier neue Ausgaben des Livetalk-Formats stern Stunde in den Räumlichkeiten der Körber-Stiftung in der Hamburger HafenCity sowie via Livestream auf stern.de an.Zum Auftakt trifft Gregor Peter Schmitz, Chefredakteur des stern, am Donnerstag, 12. März, ab 19:00 Uhr, auf zwei der prägenden Stimmen der jungen Politikgeneration: Ricarda Lang, Bündnis 90/Die Grünen, und Kevin Kühnert, Bürgerbewegung Finanzwende (ehemals SPD-Generalsekretär). Das Gespräch steht in Zeiten immer lauter werdender Debatten und verhärteter Fronten unter dem Motto "Was kostet Haltung?". Der Talk wird auch live bei ntv übertragen.In der zweiten Ausgabe am Mittwoch, 27. Mai, richtet sich der Fokus auf die USA. Wie wird dort kurz vor den Midterms berichtet - den Zwischenwahlen, die für die Regierungszeit des Präsidenten entscheidend sind? Dazu spricht Gregor Peter Schmitz mit US-Experten.Zwei weitere stern Stunden sind für den Herbst geplant. Aktuelle Informationen und Tickets gibt es unter www.stern.de/gesellschaft/stern-stunde.Über stern Stunde:Die stern Stunde ist eine gemeinsame Veranstaltung von stern und der Körber-Stiftung und bringt bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und Kultur auf die Bühne - für außergewöhnliche Gespräche, die informieren, bewegen und inspirieren.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Anna Velken | Senior Managerin Kommunikation/PR Information & Sport | T: +49 221-456-74305 | anna.velken@rtl.deJulian Claaßen | Leiter Bereich Kommunikation, Pressesprecher Körber-Stiftung | T: +49 40 80 81 92 233 | claassen@koerber-stiftung.de