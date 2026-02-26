Brüssel (www.anleihencheck.de) - Das makroökonomische Umfeld bleibt zwar insgesamt robust, die Risikobalance hat sich aber entlang der Zinskurven spürbar verschoben, so Nicolas Jullien, Global Head of Fixed Income bei Candriam.US-Staatsanleihen: US-Duration werde nach der taktischen Übergewichtung wieder neutral gesteuert. Candriam stuft fünfjährige Treasuries auf "neutral" zurück und schließe die Steepener-Position, indem Anleihen mit 30-jähriger Laufzeit von Untergewicht auf neutral angehoben würden. Realzins-Exposure bleibe der bevorzugte Zugang, um Durationsrisiko abzubilden - auch wegen asymmetrischer Inflationsrisiken (u. a. Zollweitergaben/fiskalische Impulse) und gestiegener Break-evens. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
