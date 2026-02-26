In Liverpool sind die ersten von insgesamt mehr als 100 E-Doppeldeckerbussen eingetroffen. In den nächsten Monaten sollen Dutzende weitere Elektrobusse von den britischen Herstellern Wrightbus und Alexander Dennis Limited (ADL) geliefert werden. Bis die Elektrobusse im regulären Linienbetrieb zum Einsatz kommen, wird es jedoch noch etwas dauern. Wie die Liverpool City Region Combined Authority mitteilt, stehen nun erstmal Fahrertrainings auf dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net